Quién es Fabrizio Iacovelli, el chofer del papamóvil de León XIV en Argentina

Fabrizio Iacovelli estará a cargo de conducir el papamóvil durante la visita de León XIV a la Argentina, que comenzará este domingo 8 de noviembre.

El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo 8 de noviembre para una visita oficial de cuatro días y ya está definido quién estará al volante del papamóvil durante sus recorridos por el país. Se trata de Fabrizio Iacovelli, quien asumió en 2026 como vicecomandante de la Gendarmería y chofer oficial del Pontífice.

Su tarea será conducir el vehículo en los desplazamientos públicos y coordinar los aspectos operativos de cada recorrido. Antes de los traslados, deberá revisar los trayectos previstos y verificar que las calles y los espacios por los que circulará el papamóvil reúnan las condiciones necesarias.

La visita de León XIV incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales, celebraciones religiosas y recorridos en contacto con los fieles.

Cuándo utilizará León XIV el papamóvil

El cronograma contempla distintos desplazamientos del Pontífice en el vehículo especialmente preparado para sus recorridos públicos.

Uno de los momentos previstos será el lunes 9 de noviembre, en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo. También habrá recorridos durante la jornada del martes en Córdoba y otras actividades en Luján.

La organización deberá coordinar los movimientos del Papa con los horarios de las celebraciones, los encuentros oficiales y los operativos de seguridad previstos en cada ciudad.

Quiénes integran el equipo que acompaña al Papa

La comitiva del Vaticano también contará con Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, quien estará a cargo de la comunicación oficial y del vínculo con los periodistas acreditados.

Por su parte, la organización de las celebraciones religiosas estará bajo la supervisión del arzobispo Diego Ravelli, maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias. Tendrá a su cargo la coordinación de las misas y las vísperas previstas durante la estadía.

El equipo deberá trabajar junto con las autoridades eclesiásticas y los organismos locales para garantizar el desarrollo de las actividades.

La agenda de León XIV en la Argentina

Durante sus cuatro días en el país, el Papa mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei y participará de distintas actividades religiosas y sociales.

El itinerario incluye una misa en Buenos Aires, visitas a instituciones sociales en Claypole, una jornada de actividades en Córdoba y una celebración en la Basílica de Luján. También está prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal.

La estadía finalizará el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV partirá desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Perú para continuar su gira sudamericana.