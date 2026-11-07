Los autos eléctricos de Elon Musk llegan a la Argentina: cuándo y dónde se podrán conocer

Tesla confirmó que desembarcará en Argentina el 20 de noviembre. Exhibirá sus primeros autos eléctricos en Unicenter y proyecta abrir un punto de venta en 2027.

La automotriz estadounidense Tesla confirmó su llegada a la Argentina y anunció que comenzará a operar en el país el próximo 20 de noviembre. La empresa de Elon Musk realizó el anuncio a través de su cuenta oficial de X, con un video de distintos lugares de Buenos Aires y un mensaje directo: “Llegamos a la Argentina el 20 de noviembre”.

El desembarco tendrá como primer punto de exhibición al shopping Unicenter, ubicado en Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. Allí, la compañía instalará un espacio para mostrar sus vehículos eléctricos, en una primera etapa que funcionará como presentación de la marca ante el público local.

Aunque Tesla confirmó la fecha de llegada, todavía no precisó qué actividades realizará ese día ni cuáles serán los modelos que exhibirá inicialmente.

Cómo será la llegada de Tesla a la Argentina

El proyecto contempla la instalación de un espacio de exhibición en el Nivel 1 de Unicenter, donde inicialmente se mostrarán dos vehículos eléctricos.

La presencia de la marca tendrá una segunda etapa durante 2027, cuando está prevista la apertura del punto de venta y la habilitación de un sector para realizar pruebas de manejo.

Ese espacio funcionará en la playa H del estacionamiento del centro comercial y contará con diez vehículos destinados a que los visitantes puedan conocer la experiencia de conducción de los modelos de Tesla.

De esta manera, la compañía comenzará con una exhibición comercial y avanzará posteriormente con una estructura de ventas y pruebas de manejo.

Qué modelos de Tesla podrían llegar al país

Uno de los interrogantes es qué vehículos integrarán la oferta inicial en el mercado argentino. Entre los modelos que aparecen como posibles alternativas están el Tesla Model 3, el SUV Model Y y la pickup Cybertruck.

Sin embargo, la empresa todavía no confirmó oficialmente cuáles estarán disponibles para su comercialización local.

En Estados Unidos, el Model 3 tiene precios que parten de los USD 36.990, mientras que el Model Y se ofrece desde USD 39.990. La Cybertruck, por su parte, tiene valores considerablemente más elevados, con versiones que superan los USD 70.000.

Esos precios corresponden al mercado estadounidense y no representan valores de venta para la Argentina. La automotriz todavía no publicó una lista de precios local.

Qué pasará con los impuestos y la importación

Otro factor que puede influir en el desembarco de Tesla es el régimen de importación de vehículos eléctricos. La normativa argentina contempla un cupo anual de 50.000 unidades que pueden ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones figura un valor FOB máximo de USD 35.000 por vehículo. Este monto corresponde al valor del automóvil en origen y no al precio final que paga el consumidor.

Por ese motivo, la posibilidad de que los modelos de Tesla accedan al beneficio dependerá de las características y los valores de las unidades que la empresa decida importar.

También se incorporaron mecanismos de homologación para vehículos fabricados bajo determinadas normas internacionales de seguridad, lo que puede simplificar los trámites necesarios para su comercialización.

Con el anuncio del 20 de noviembre, Tesla confirmó su desembarco en uno de los mercados más importantes de Sudamérica. La primera exhibición en Unicenter marcará el inicio de una presencia que la compañía proyecta ampliar durante 2027.