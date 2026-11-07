Los alimentos bajaron a nivel global, pero hay un producto que subió casi 29% en un año

El índice de la FAO cayó en octubre a 133,9 puntos, aunque los alimentos siguen 5,9% más caros que hace un año por las subas del azúcar.

Los precios internacionales de los alimentos registraron una leve baja en octubre, impulsados por el retroceso de los cereales, los lácteos y la carne. Sin embargo, el costo de la canasta básica que mide la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) todavía se mantiene un 5,9% por encima del nivel de hace un año.

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO promedió 133,9 puntos durante octubre, frente a los 135,6 puntos registrados en septiembre. A pesar de la caída mensual, el indicador continúa un 16,4% por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo de 2022.

La evolución de los distintos productos mostró comportamientos dispares. Mientras algunos rubros contribuyeron a moderar el índice general, otros registraron aumentos importantes, especialmente el azúcar, que acumula cuatro meses consecutivos de subas.

Los cereales registraron la mayor caída

El índice de precios de los cereales retrocedió un 4,5% respecto de septiembre y quedó un 12,6% por debajo del nivel registrado en octubre del año pasado.

La baja estuvo impulsada principalmente por el trigo y el maíz. En este último caso, las cotizaciones descendieron después de haber alcanzado en septiembre su valor más alto en tres años.

Entre los factores que presionaron los precios se encontraron el avance de la cosecha en Estados Unidos, las perspectivas de una mayor oferta desde Sudamérica y una menor demanda de importaciones. También influyeron las expectativas de una flexibilización de las restricciones a las exportaciones en la región del mar Negro.

De todos modos, la FAO advirtió que las interrupciones logísticas en esa zona limitaron el descenso de las cotizaciones.

El azúcar acumuló una suba interanual del 28,8%

En contraste con la tendencia general, el azúcar volvió a encarecerse. Su índice de precios aumentó un 6,6% en octubre y alcanzó el nivel más alto desde diciembre de 2024.

La suba estuvo relacionada principalmente con las condiciones climáticas en Brasil, donde las fuertes lluvias afectaron las tareas de cosecha y molienda de la caña de azúcar.

Con este nuevo incremento, el producto acumuló una suba interanual del 28,8%, uno de los aumentos más pronunciados entre los alimentos relevados por el organismo internacional.

Los aceites vegetales también registraron un movimiento alcista, aunque mucho más moderado: avanzaron un 0,3% mensual. El incremento de los precios del aceite de soja y de girasol compensó la caída del aceite de colza.

También bajaron los precios de los lácteos y la carne

Los productos lácteos registraron una caída mensual del 1,1%. La baja estuvo impulsada por el retroceso de la manteca y el queso, en un contexto de mayor disponibilidad de productos y cautela por parte de los compradores. La firmeza de los precios de la leche en polvo no alcanzó para compensar esas disminuciones.

En el mercado de las carnes, el índice descendió un 1,2% frente a septiembre, con bajas en las cotizaciones de los productos porcinos, ovinos y vacunos.

El balance de octubre muestra así una moderación en los precios internacionales de varios alimentos básicos, aunque el comportamiento del azúcar y otros productos mantiene elevado el índice general en la comparación interanual.

La evolución de las próximas cosechas, las condiciones climáticas en los principales países productores y el movimiento del comercio internacional seguirán siendo factores centrales para determinar si esta tendencia de alivio logra consolidarse.