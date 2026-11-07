El dólar oficial frena por los feriados y el MEP roza $1.580

El mercado cambiario no operará hasta el miércoles por el feriado bancario y la visita de León XIV. El MEP opera en $1.578 y las reservas sufren al FMI.

La plaza financiera argentina ingresó en una prolongada pausa que paralizará la operatoria oficial y libre hasta el próximo miércoles 11 de noviembre. La inactividad responde al cruce entre el feriado por el Día del Bancario y las dos jornadas sin actividad dispuestas por la visita del papa León XIV al país. Sin embargo, antes del parate, las cotizaciones financieras mantuvieron su marcha ascendente, con un dólar MEP que quedó al borde de romper la barrera de los $1.580 en un contexto externo e interno cargado de cautela.

En la última rueda operativa acotada, el dólar MEP registró un avance del 0,2% para ubicarse en $1.578,78, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) cotizó en torno a los $1.678,72. Por su parte, el billete informal o “blue” se sostuvo en los $1.555 para la venta en las cuevas de la city porteña, mientras que la variante cripto operó con un leve sesgo alcista en los $1.647,31.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio oficial cerró su última rueda con un recorte marginal del 0,03% hasta los $1.545,50, acumulando una suba semanal del 0,7% en su cuarta semana consecutiva de incremento graduado. En el tramo minorista, el Banco Nación ofreció el billete a $1.470 —llevando el dólar tarjeta a los $2.041—, mientras que el promedio de entidades privadas relevado por el Banco Central (BCRA) se fijó en $1.571,84. En el mercado de futuros, los operadores mantienen posturas de $1.573 para fines de noviembre y de $1.601,50 para diciembre.

Pese a la parálisis cambiaria de varios días, el frente de las reservas del BCRA acusó el impacto de los compromisos financieros. Si bien la autoridad monetaria alcanzó compras acumuladas por us16.019millonesenloquevade2026trassumarus16.019 millones en lo que va de 2026 tras sumar us16.019millonesenloquevade2026trassumarus42 millones en la rueda previa, las reservas internacionales brutas mostraron un fuerte retroceso y volvieron a perforar el piso de los u$s50.000 millones a raíz de un desembolso efectuado al Fondo Monetario Internacional (FMI). De cara al cierre del año, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) readecuó sus proyecciones a la baja, estimando un tipo de cambio mayorista promedio de $1.558 para noviembre y de $1.590 para diciembre.