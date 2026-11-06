El REM proyectó una inflación del 30,4% para 2026, según las consultoras

El REM del Banco Central proyectó una inflación del 1,8% en octubre, un dólar a $1.590 en diciembre y un fuerte recorte en las expectativas de crecimiento.

Las principales consultoras y entidades financieras que releva el Banco Central estimaron que la inflación de octubre fue del 1,8% y anticiparon una moderación de los precios para los próximos meses. Sin embargo, el último informe también reflejó un deterioro en las expectativas de crecimiento económico: los analistas redujeron al 0,7% la expansión prevista para 2026.

Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el BCRA, que reúne las proyecciones de especialistas sobre las principales variables de la economía argentina. El informe también ubicó al dólar oficial en $1.590 para diciembre y proyectó que la inflación acumulada durante todo el año llegará al 30,4%.

En materia de precios, los participantes del relevamiento esperan que el índice mensual se ubique en el 1,7% en noviembre y vuelva al 1,8% en diciembre. Para los primeros meses de 2027, las estimaciones muestran una desaceleración gradual, aunque todavía sin perforar el piso del 1%.

Según las proyecciones, la inflación sería del 1,7% en enero, del 1,6% en febrero, del 1,7% en marzo y abril. De esta manera, el mercado prevé una reducción paulatina, pero todavía lejos de una estabilidad plena de los precios.

Qué esperan para el dólar y la actividad económica

En el frente cambiario, las consultoras calcularon que el dólar oficial promediará los $1.558 durante noviembre y llegará a $1.590 al cierre de 2026. Para los meses siguientes, anticiparon una trayectoria ascendente: $1.618,8 en enero de 2027, $1.649,2 en febrero y $1.676,9 en marzo.

La proyección para octubre del próximo año alcanza los $1.984,9, de acuerdo con la mediana de las estimaciones relevadas por el organismo monetario.

Uno de los datos más relevantes del informe aparece en las perspectivas de crecimiento. Los analistas recortaron en 0,8 puntos porcentuales su pronóstico para 2026 y ahora esperan que el Producto Bruto Interno (PBI) aumente apenas un 0,7% respecto del año pasado.

La revisión contrasta con las expectativas que existían a comienzos del año, cuando las consultoras proyectaban una expansión del 3,5%. La evolución irregular de la actividad económica, con períodos de recuperación y nuevas caídas, llevó a modificar esas previsiones.

Además, el REM estimó una contracción del 2,3% de la actividad durante el tercer trimestre de 2026. Para el último período del año, en cambio, anticipó un rebote del 2%, que permitiría salir de la recesión técnica. En el primer trimestre de 2027, el crecimiento proyectado es del 0,9%.

Desempleo, comercio exterior y cuentas públicas

Las previsiones también reflejaron un panorama más complejo para el mercado laboral. Los especialistas calcularon que la tasa de desocupación llegará al 7,6% durante el tercer trimestre y subirá al 7,8% en los últimos tres meses de 2026.

En cuanto al comercio exterior, las estimaciones son más favorables. Las exportaciones de bienes alcanzarían los 103.434 millones de dólares, mientras que las importaciones sumarían 75.673 millones. Con esos valores, el superávit comercial proyectado sería de 27.761 millones de dólares, unos 2.060 millones por encima de lo calculado en la encuesta anterior.

Por último, las consultoras estimaron que el Sector Público Nacional no Financiero tendrá un superávit primario de 15,1 billones de pesos durante 2026. La cifra representa una mejora de 108.000 millones de pesos respecto del relevamiento previo.

El informe deja así un escenario de expectativas divididas: mientras el mercado proyecta una inflación mensual relativamente estable y un resultado fiscal positivo, las previsiones de crecimiento se debilitaron de manera significativa. La recuperación de la actividad aparece como uno de los principales desafíos para los próximos meses.