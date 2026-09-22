Quién es el militar con experiencia en la Antártida que llegó al Gobierno

El comodoro César Óscar Lencina fue designado subsecretario de Ciencia y Tecnología y reemplazó a José Luis Acevedo, cercano a Diego Santilli.

El Gobierno nacional designó al comodoro de la Fuerza Aérea Argentina César Óscar Lencina como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, un área estratégica que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El militar, que cuenta con experiencia en investigación y desarrollo y estuvo al frente de la Base Antártica Marambio, reemplazará a José Luis Acevedo, quien ocupaba el cargo desde abril de 2025.

La designación quedó oficializada este martes mediante el Decreto 1056/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mismo decreto aceptó la renuncia de Acevedo y estableció el nombramiento de Lencina.

Acevedo había llegado a la subsecretaría el 4 de abril de 2025, cuando reemplazó a Paula Nahirñak. Su designación había sido impulsada por Santilli, quien en ese momento era diputado nacional y lo tenía entre sus colaboradores de confianza.

El perfil del nuevo funcionario

Lencina llega al Gobierno desde la Fuerza Aérea, donde desarrolló tareas vinculadas con investigación y desarrollo. Su formación incluye una licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales del Instituto Universitario Aeronáutico y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.

Entre sus antecedentes dentro de la fuerza figuran la conducción de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de distintas funciones relacionadas con investigación y desarrollo tecnológico.

Como se trata de un oficial que se encontraba en actividad, el decreto establece que deberá adecuarse su situación de revista de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

Su llegada se produce después de varios cambios en la estructura que concentra las políticas de ciencia, tecnología e innovación. En julio pasado, Santilli desplazó al entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien había asumido formalmente en junio de 2024.

Una estructura que también tuvo cambios recientes

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología quedó posteriormente a cargo de Adriana Baravalle. Su designación fue oficializada el 13 de agosto mediante el Decreto 730/2026, en reemplazo de Genua, quien había dejado la función a fines de julio.

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde además cursa un doctorado en Ingeniería. También fundó y dirige synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial, y estuvo al frente del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Austral.

De acuerdo con la información oficial, participó de la Mesa de IA y Ciberseguridad que intervino en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Bajo la órbita de la Secretaría funcionan organismos centrales del sistema científico y tecnológico argentino, entre ellos el Conicet y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

El área atraviesa además un escenario de discusión presupuestaria y reclamos de investigadores. En agosto, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología realizó una movilización contra las políticas de ajuste en el sector, luego de que 374 becarios posdoctorales del Conicet no renovaran sus contratos al vencer el 31 de julio.

Con el desembarco de Lencina, el Gobierno suma ahora un perfil proveniente de las Fuerzas Armadas y con antecedentes en investigación, desarrollo y actividad antártica a una estructura que en los últimos meses experimentó varios cambios en sus principales cargos.