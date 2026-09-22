“Le hace daño a los argentinos”: Monteoliva cuestionó a la jueza que liberó a un menor de 14 años

La ministra de Seguridad cuestionó a la jueza Laura de Marinis tras declarar inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y liberar a un menor.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó este martes a la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis, quien declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión judicial generó fuertes reacciones políticas y abrió un nuevo debate sobre la aplicación de la normativa.

“Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la Justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, sostuvo Monteoliva durante una entrevista en Infobae en Vivo.

De Marinis es titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes firmó una resolución en la que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo régimen penal juvenil, que establece modificaciones en materia de responsabilidad penal adolescente.

A partir de esa decisión, la magistrada sobreseyó al menor de 14 años involucrado en una causa por tentativa de robo. El fallo provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y también pedidos de juicio político contra la jueza.

El cuestionamiento de la ministra

Monteoliva sostuvo que la nueva legislación fue producto de acuerdos entre distintos sectores políticos y consideró que su aplicación responde a una deuda que, según planteó, el país arrastra desde hace años en materia de régimen penal juvenil.

“Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, afirmó la ministra.

La funcionaria también cuestionó que la respuesta frente a los delitos cometidos por adolescentes sea simplemente disponer su libertad. “Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo. No es por ahí”, expresó.

Ante una consulta sobre las alternativas legales para revertir los efectos de la resolución, Monteoliva evitó anticipar medidas concretas y señaló que deberán analizarse las herramientas disponibles.

“Habrá que ver si hay herramientas o decisiones puntuales para revertir situaciones”, manifestó. En ese sentido, remarcó que cualquier abordaje debe contemplar tanto la situación de las víctimas como la del adolescente involucrado.

La postura de Monteoliva sobre la interna del Gobierno

Durante la misma entrevista, la ministra también se refirió a las diferencias dentro del oficialismo y negó formar parte de la mesa política del Gobierno.

“No hago parte de la mesa política”, respondió al ser consultada sobre las internas. Según explicó, su atención está puesta en la gestión al frente del Ministerio de Seguridad y sostuvo que las diferencias de opinión forman parte de la dinámica política.

“Las discusiones o las diferencias o las miradas distintas es lógico que ocurran”, señaló. Para Monteoliva, lo central es que exista consenso respecto de los objetivos de fondo.

La controversia por el fallo de De Marinis suma así un nuevo capítulo al debate sobre el régimen penal juvenil, en un momento en que el Gobierno defiende la aplicación de la nueva normativa y la resolución judicial puso en discusión su constitucionalidad en un caso concreto.