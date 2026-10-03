Pymes acusan embargos exprés de ARCA y alertan que las quiebras crecen al ritmo de 2001

Entidades pyme denunciaron la proliferación de ejecuciones fiscales y embargos exprés de ARCA y acusan que el organismo avanza en esos procesos sin notificación previa y a partir de incumplimientos mínimos.

En paralelo, alertaron un crecimiento exponencial de concursos y quiebras en Juzgados Comerciales. “Los niveles que estamos viviendo son los mismos que en 2001”, dijo a LPO el titular de la Confederación Federal Pyme, Mauro González.

Desde el año pasado, el sector viene reclamando la declaración de la emergencia pyme, dentro de la que piden suspender por 180 días los juicios y embargos. Frente a eso, los empresarios pyme denuncian que, ahora, la situación de embargos no solo no se detuvo, sino que empeoró.

“La situación del ARCA es de persecución. Los embargos son exprés, no hay ninguna notificación previa, te embargan de manera inmediata cuando se te cae la cuota de una moratoria o pagaste algún impuesto fuera de término. Por los intereses también te están embargando”, sostuvo González.

El dirigente pyme detalló que, cuando fueron a reclamar al ARCA, en la entidad se desligaron del tema y lo atribuyeron a Economía. Pero en el Ministerio a cargo de Toto Caputo también se desentendieron y devolvieron la pelota al ARCA.

“Nadie nos da una respuesta ante esta situación”, dijo el titular de la Confederación Federal Pyme que alertó sobre una crisis generalizada que golpea a todos los rubros y que está provocando una escalada de concursos y quiebras que muestra niveles similares a los de 2001 en los diferentes Juzgados Comerciales.

Un caso paradigmático reciente es el de Jutex, una de las textiles más gravitantes de la confección tercerizada y que abastece a grandes marcas como Portsaid, Le Utthe y Rapsodia. Debe 700 millones y entró en concurso. Su principal acreedor es precisamente ARCA, a la que le adeuda más de 102 millones.

En el sector acusan que la inmovilización de la cuenta es un golpe de gracia para la operatividad de la empresa, muchas de las cuales ya vienen arrastrando complicaciones en el pago a proveedores y personal debido a la suba de costos y el derrumbe de la producción a partir de la apertura de importaciones.