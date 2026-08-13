¿Puede ocurrir en Argentina un terremoto como los de Colombia y Venezuela?

Un geólogo de la UBA y el CONICET explicó qué zonas del país tienen mayor actividad sísmica y cuáles son las provincias con más riesgo de sufrir movimientos de gran magnitud.

Los fuertes terremotos registrados recientemente en Colombia y Venezuela volvieron a poner bajo la lupa la actividad sísmica en Sudamérica y generaron una pregunta inevitable: ¿podría ocurrir en Argentina un terremoto de características similares?

La respuesta de un especialista es que sí es posible, aunque no en cualquier punto del territorio argentino.

El geólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del CONICET, Diego Winocur, explicó que los terremotos son consecuencia del movimiento de las placas tectónicas y forman parte de la dinámica natural del planeta.

“Los sismos se dan porque hay placas tectónicas que se están moviendo”, señaló el especialista en diálogo con La Nación +.

Qué zonas de Argentina tienen mayor actividad sísmica

Según Winocur, la región más vinculada con la actividad sísmica en Argentina es la Cordillera de los Andes, donde los movimientos asociados a la interacción de las placas pueden generar terremotos de distinta magnitud.

En ese sentido, el especialista fue contundente al ser consultado sobre la posibilidad de que Argentina atraviese un terremoto como el ocurrido en Colombia: “En Argentina podría ocurrir algo como lo de Colombia”.

Sin embargo, aclaró que el riesgo no es igual en todas las provincias.

Entre las zonas con mayor actividad sísmica mencionó a San Juan, Mendoza y Salta, aunque existen otras regiones del país donde también pueden registrarse movimientos.

Los sismos pueden tener diferentes magnitudes. Algunos son imperceptibles para la población y otros pueden sentirse con intensidad y provocar daños importantes, dependiendo de factores como la profundidad, la ubicación del epicentro y las características de las construcciones.

El antecedente que marcó a San Juan

Argentina tiene un antecedente particularmente grave. El terremoto de San Juan de 1944 es considerado el sismo más destructivo registrado en la historia del país.

El movimiento provocó alrededor de 10.000 muertes y dejó graves daños en la ciudad de San Juan. Cerca del 80% de las viviendas y edificios de la capital provincial quedaron destruidos o sufrieron daños severos.

El desastre marcó un antes y un después en la historia de la provincia y también impulsó cambios en las normas y criterios de construcción para reducir el impacto de futuros terremotos.

Por eso, aunque los grandes terremotos no son frecuentes en la mayor parte del territorio argentino, la actividad sísmica existe y forma parte de los procesos geológicos de la región, especialmente en el oeste del país.