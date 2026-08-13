Macri habló con Karina Milei y el PRO y el Gobierno avanzan hacia una mesa política común

Diego Santilli, Cristian Ritondo, Fernando De Andreis y Eduardo “Lule” Menem se reunirán este jueves en la Casa Rosada para explorar acuerdos entre el PRO y La Libertad Avanza. El objetivo inicial será construir confianza y avanzar en un posible entendimiento de cara a 2027.

Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron una conversación telefónica de aproximadamente media hora en la que analizaron la posibilidad de conformar una mesa política entre el PRO y La Libertad Avanza.

El primer encuentro de dirigentes de ambos espacios se realizará este jueves a las 11 en la Casa Rosada. Por el Gobierno participarán Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, mientras que el PRO estará representado por Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

La intención, según dirigentes de ambos sectores, será explorar posibles acuerdos y comenzar a construir confianza entre las dos fuerzas. “La idea es trabajar juntos para blindar el cambio”, señalaron desde el PRO.

Sin embargo, desde sectores de La Libertad Avanza buscaron relativizar el alcance de la reunión y remarcaron que todavía no existe un acuerdo cerrado. Desde la Casa Rosada definieron el encuentro como una primera instancia para comenzar a evaluar un posible entendimiento.

El PRO busca fortalecer su posición

El partido que conduce Macri comenzó a trabajar de cara a las elecciones de 2027 con el objetivo de recuperar presencia territorial y aumentar la cantidad de dirigentes competitivos antes de una eventual negociación con La Libertad Avanza.

En ese marco, el PRO pretende que sus principales referentes se posicionen en sus respectivos distritos y ampliar la oferta de candidatos. Entre los nombres que comenzaron a circular aparece el exministro de Economía Hernán Lacunza, quien manifestó su interés en competir.

La estrategia partidaria apunta a contar con candidatos en distintos territorios y llegar a una eventual negociación con el Gobierno con mayor capacidad de decisión.

Por ahora, no existe una candidatura definida ni un acuerdo electoral formal entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque el encuentro de este jueves podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos espacios.