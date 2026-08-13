Crisis económica: creció la búsqueda de alimentos en las iglesias

La crisis económica también se refleja en las puertas de las iglesias y templos de todo el país. Un informe del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 35,5% de la población argentina acudió durante el último año a una institución religiosa para pedir algún tipo de ayuda.

El dato surge del estudio “El papel de los templos en la vida social argentina”, que analizó el rol que cumplen estos espacios más allá de la práctica religiosa. Según la investigación, uno de cada tres argentinos recurrió a una iglesia o templo para resolver una necesidad concreta, desde recibir acompañamiento espiritual hasta obtener asistencia frente a problemas económicos, laborales o de salud.

Entre los pedidos vinculados directamente con las dificultades materiales aparecen los alimentos, el abrigo, el trabajo y el cobijo. Las demandas económicas y laborales fueron mencionadas en 16 de cada 100 personas encuestadas, una cifra que muestra el peso que adquirieron las redes de asistencia construidas alrededor de las instituciones religiosas.

Cuando el templo se convierte en una red de asistencia

El acompañamiento espiritual continúa siendo el principal motivo por el que las personas recurren a estos espacios. Sin embargo, el estudio muestra que las iglesias también funcionan como una red de contención frente a situaciones que exceden lo religioso.

Las necesidades educativas forman parte de ese fenómeno. El 5,6% de los encuestados mencionó actividades de capacitación o apoyo escolar entre los servicios buscados en instituciones religiosas.

Los investigadores también identificaron que estas redes intervienen frente a problemas de salud, situaciones de violencia familiar y otras dificultades de la vida cotidiana. En ese contexto, los templos aparecen como espacios de articulación social para personas que necesitan respuestas concretas y no encuentran esas soluciones únicamente por las vías tradicionales.

El fenómeno tampoco se presenta de la misma manera entre todos los sectores de la población.

Los grupos que más recurren a las iglesias

El informe señala que las personas mayores de 50 años son quienes más recurren a los templos en busca de asistencia, especialmente cuando atraviesan problemas relacionados con la salud o necesitan contención.

También se observa una diferencia según el nivel educativo. La utilización de las redes de apoyo de las instituciones religiosas aumenta entre las personas con menor nivel de instrucción formal, lo que refleja la importancia que adquieren estos espacios para sectores que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Entre las distintas comunidades religiosas, los evangélicos son quienes utilizan con mayor frecuencia las redes de apoyo de sus iglesias. El dato refleja una relación estrecha entre la pertenencia comunitaria y el acceso a mecanismos de acompañamiento y asistencia.

El informe permite así observar una transformación en el papel cotidiano de las instituciones religiosas. En un contexto de dificultades económicas, los templos no solo funcionan como lugares de culto: para una parte importante de la población también se convirtieron en espacios donde buscar comida, trabajo, abrigo, apoyo educativo o contención.

El 35,5% registrado por el estudio muestra la dimensión de ese fenómeno y cómo las redes comunitarias vinculadas a las iglesias ocupan un lugar cada vez más relevante frente a las necesidades concretas de los argentinos.