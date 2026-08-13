ANMAT advirtió por unidades falsificadas de Sculptra: piden no utilizar un lote específico

El organismo informó que se detectó en Argentina una unidad falsificada del producto utilizado en tratamientos estéticos. El laboratorio titular aseguró que ese lote no fue importado al país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este miércoles una alerta por la presencia en Argentina de una unidad falsificada de Sculptra, un producto utilizado en tratamientos estéticos para corregir arrugas, surcos, cicatrices y signos de pérdida de volumen.

La advertencia surgió luego de una comunicación de Galderma Argentina SA, titular del producto, que informó sobre la detección de una unidad falsificada identificada como:

Sculptra poly-L-lactic acid GALDERMA 2, con polvo liofilizado para reconstituir de 5 a 8 ml, lote 4J1243, vencimiento 11/2028.

Según explicó la empresa, la unidad presenta diferencias significativas respecto del producto original que comercializa en Argentina. Además, el laboratorio confirmó que el lote 4J1243 no fue importado al país para su comercialización.

Por este motivo, ANMAT señaló que se desconoce cuál es el contenido de las unidades falsificadas y cuáles son sus condiciones de seguridad. En consecuencia, su utilización puede representar un riesgo para la salud de los pacientes.

Qué es Sculptra

Sculptra es un producto cuyo principio activo es el ácido poli-L-láctico y está autorizado para el aumento de volumen de áreas deprimidas y la corrección de distintos signos del envejecimiento cutáneo.

Entre sus usos se encuentran el tratamiento de surcos, arrugas, pliegues y cicatrices, además de la corrección volumétrica de signos asociados a la pérdida de grasa o lipoatrofia. Su acción está vinculada con la estimulación de la síntesis de colágeno.

El producto figura bajo el registro N.º PM 1653-6 y está categorizado como un producto médico de clase de riesgo IV.

Qué deben hacer quienes tengan una unidad del lote 4J1243

ANMAT solicitó a profesionales de la salud, distribuidores, instituciones y a la población en general que revisen las unidades de Sculptra que tengan en su poder.

En caso de encontrar un producto que declare el lote 4J1243, el organismo pidió no utilizarlo y comunicarse con ANMAT para informar la situación.

La advertencia busca evitar que unidades de origen desconocido sean utilizadas en pacientes y permitir que el organismo avance en la investigación sobre la circulación del producto falsificado en el país.