Banco Nación habilitó una nueva opción para retirar dólares sin pasar por caja

La entidad informó que los clientes podrán retirar dólares en cajeros automáticos habilitados. El buscador oficial permite identificar qué terminales cuentan con esta función.

Banco Nación anunció una nueva funcionalidad que busca agilizar las operaciones con dólares: ahora es posible retirar efectivo en moneda estadounidense directamente desde determinados cajeros automáticos, sin necesidad de pasar por la caja de la sucursal.

La novedad fue comunicada por la entidad bajo el mensaje “Más fácil, más cómodo”, junto con la indicación de que los clientes podrán retirar sus dólares “sin filas” en los cajeros automáticos que estén habilitados para operar con esta modalidad.

La opción resulta especialmente relevante para quienes tienen una caja de ahorro en dólares y necesitan disponer de los billetes físicos sin realizar el trámite de extracción por ventanilla. Banco Nación ofrece actualmente cuentas de ahorro en pesos y dólares y permite operar con ellas a través de sus distintos canales.

Cómo saber dónde se pueden retirar dólares

No todos los cajeros automáticos cuentan necesariamente con esta funcionalidad. Para consultar cuáles están habilitados, Banco Nación dispone de un buscador oficial de sucursales y cajeros que permite filtrar las terminales según sus características.

Entre las opciones disponibles aparece específicamente el filtro “Opera con dólares”, que permite localizar los cajeros que cuentan con esa posibilidad.

Consultar el buscador oficial de sucursales y cajeros de Banco Nación

De esta manera, quienes quieran retirar dólares pueden seleccionar su provincia y localidad y verificar previamente qué cajeros están habilitados, evitando trasladarse hasta una sucursal que no cuente con el servicio.

Una alternativa a la extracción por ventanilla

La nueva modalidad apunta a simplificar el acceso al efectivo en dólares y reducir la necesidad de realizar operaciones de manera presencial en las cajas de las sucursales.

Banco Nación también informa que sus clientes pueden operar con cajas de ahorro en dólares y utilizar la tarjeta de débito para distintas operaciones bancarias.

La disponibilidad del retiro de dólares depende, en todos los casos, de que el cajero se encuentre específicamente habilitado para operar con esa moneda. Por eso, antes de concurrir, se recomienda utilizar el buscador oficial y seleccionar la opción “Opera con dólares”.