Prefectura difundió recomendaciones para navegar en embarcaciones a motor

Prefectura Naval Argentina difundió recomendaciones para navegar en embarcaciones a motor, prevenir incendios y evitar accidentes. Qué elementos son obligatorios.

La Prefectura Naval Argentina difundió una serie de recomendaciones para quienes navegan en embarcaciones a motor, con pautas para prevenir accidentes, evitar incendios y reforzar la seguridad a bordo. Las indicaciones incluyen controles del motor y del combustible, el uso obligatorio de chalecos salvavidas para los menores y la verificación de los elementos de seguridad antes de salir al agua.

El organismo recordó que la prevención comienza antes de poner en marcha la embarcación. Entre las principales medidas, aconsejó ventilar el compartimento del motor y las sentinas, comprobar que no haya derrames ni olor a combustible y verificar que el venteo del tanque esté abierto. Si se detecta olor a nafta o combustible derramado, no se debe encender el motor.

También recomendó revisar las conexiones de la batería y controlar el funcionamiento del motor antes de cada salida. A estas medidas se suma la obligación de respetar la capacidad máxima de carga establecida por el fabricante, tanto en peso como en cantidad de personas a bordo.

La Prefectura advirtió, además, que los menores de edad y las personas que no cuenten con la habilitación correspondiente no pueden conducir embarcaciones. Durante la navegación, el timonel debe mantener una posición que le permita tener buena visibilidad por delante de la proa, reducir la velocidad al sobrepasar otras embarcaciones y aumentar la distancia de seguridad.

Los elementos de seguridad que deben llevarse a bordo

Uno de los puntos centrales de las recomendaciones es el equipamiento obligatorio. Cada tripulante debe contar con un chaleco salvavidas aprobado por la autoridad marítima y, según las indicaciones difundidas, con un silbato adosado. Los menores deben llevar el chaleco colocado durante toda la travesía.

Entre los elementos básicos que se deben transportar figuran un remo, una pala o bichero; una linterna estanca con pilas en buen estado; un matafuego aprobado por Prefectura y vigente; un balde de achique; un ancla con cadena y cabo adecuados al tamaño de la embarcación; un botiquín de primeros auxilios y un espejo de señales.

El equipamiento debe adaptarse también al tipo de navegación que se realizará, de acuerdo con las exigencias establecidas en el anexo A de la Ordenanza 1/18 de la Prefectura Naval Argentina. Las bengalas y los extintores deben encontrarse vigentes y en condiciones de uso.

Antes de zarpar, los navegantes deben comprobar que cuentan con combustible suficiente para completar el recorrido previsto y llevar la documentación correspondiente: el certificado de matrícula de la embarcación y la habilitación náutico-deportiva de quien la conduce. Si el conductor no es el titular, también debe portar la autorización del propietario, certificada por escribano público o ante Prefectura.

Cómo prevenir incendios y problemas con el combustible

La prevención de incendios requiere especial atención al sistema de combustible, la ventilación y las fuentes de calor. Prefectura recomendó evitar la limpieza con naftas u otros combustibles livianos, revisar posibles filtraciones en tanques, filtros y tuberías y comprobar que los tubos de escape tengan una aislación térmica adecuada y se encuentren alejados de los tanques.

También aconsejó no dejar trapos o estopas impregnados con grasas y combustibles cerca de superficies calientes, mantener limpios el motor y sus accesorios y verificar que el sistema de achique de sentina funcione correctamente y no tenga obstrucciones.

En las embarcaciones que transportan garrafas, se recomienda instalar detectores de gases, controlar las cañerías y cerrar las válvulas después de cada uso para evitar acumulaciones peligrosas ante una posible pérdida. Los recipientes de combustible de los motores auxiliares deben guardarse en lugares ventilados, nunca en espacios cerrados donde puedan concentrarse los vapores.

Durante la carga de combustible, además, es fundamental evitar derrames, especialmente en el interior de la embarcación.

El pronóstico y el despacho antes de salir

La planificación del recorrido también forma parte de las medidas preventivas. Antes de navegar, Prefectura aconsejó consultar el pronóstico meteorológico de la zona y mantenerse atento a las alertas por niebla, lluvias o tormentas. La información puede solicitarse a la dependencia más cercana del organismo o consultarse a través del Servicio Meteorológico Nacional.

Otro paso importante es realizar el despacho de la embarcación ante la Prefectura, un club náutico o una guardería habilitada. El trámite permite informar los datos de la embarcación y de sus ocupantes, los horarios previstos de salida y regreso, la zona de navegación y las actividades que se realizarán. Esa información puede facilitar las tareas de localización, búsqueda y rescate ante una emergencia.

Durante la travesía, el conductor no debe consumir alcohol ni drogas. También debe navegar a baja velocidad y con precaución cerca de balnearios y zonas donde se practican deportes náuticos, respetando las distancias de seguridad y los límites establecidos para cada sector. En áreas balnearias, las recomendaciones difundidas indican mantener al menos 150 metros de distancia de la costa.

La navegación nocturna puede estar restringida en determinados espejos y cursos de agua, por lo que se aconseja consultar previamente con la dependencia jurisdiccional de Prefectura. En ríos, arroyos y riachos de menos de 100 metros de ancho, se debe navegar lo más cerca posible de la costa de estribor, es decir, la derecha de la embarcación.

El organismo también recordó que la prioridad de paso no depende exclusivamente del tamaño de cada nave, sino de su capacidad de maniobra y calado. Ante una tormenta o un cambio brusco de las condiciones meteorológicas, la indicación es buscar resguardo o modificar el rumbo para reducir los riesgos para la embarcación y sus ocupantes.

Ante cualquier emergencia náutica, se puede llamar al 106 o comunicarse por el canal 16 de VHF. Las recomendaciones apuntan a que cada salida se realice con la embarcación en condiciones, la documentación al día y los elementos de seguridad disponibles, para reducir los riesgos y evitar que una actividad recreativa termine en un accidente.