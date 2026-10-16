Cómo aprovechar al máximo los alimentos y convertir lo que queda en nuevas recetas

Liliana propone ideas para transformar frutas, verduras y alimentos de preparaciones anteriores en nuevas recetas para las comidas de todos los días.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Liliana Electrodomésticos invita a repensar los hábitos cotidianos para promover un consumo más consciente y reducir el desperdicio de alimentos desde el hogar. En este contexto, la marca propone herramientas que acompañan la organización y planificación de las comidas, para una alimentación más consciente que permita encontrar nuevas formas de aprovechar los alimentos en su totalidad.

En el año 2024, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las pérdidas y desperdicios representan el 29,8% de las frutas y el 42,1% de las hortalizas a nivel nacional. Frente a este escenario, encontrar alternativas para aprovechar estos ingredientes y extender su uso se vuelve una oportunidad para reducir aquellos que terminan descartándose.

Optimizar mejor los alimentos también puede comenzar en casa. Una fruta madura, verduras que quedaron de otra preparación o ingredientes que están próximos a necesitar ser consumidos pueden convertirse en el punto de partida de nuevas recetas. Transformar lo que ya tenemos en la heladera en salsas, dips, rellenos, licuados, preparaciones o acompañamientos permite descubrir nuevas posibilidades y evitar que alimentos que todavía pueden utilizarse terminen en la basura.

Para acompañar estos pequeños cambios en la cocina cotidiana, Liliana cuenta con la Multiprocesadora Digital DIGIPROS, una herramienta versátil que permite convertir nuevas preparaciones de manera práctica. Este producto, cuenta con 11 funciones que dan la posibilidad de hacer un sin fin de recetas.

Contiene seis velocidades que permiten ajustar la intensidad según cada preparación, mientras que sus accesorios facilitan tareas como rallar, cortar, procesar, rebanar, picar, amasar, batir y emulsionar. También incluye una jarra licuadora de 2 litros, un molinillo y un exprimidor de cítricos, que amplían las opciones para elaborar desde jugos y licuados hasta salsas, aderezos y masas caseras. De esta manera, es posible dar lugar a nuevas combinaciones y sumar distintos ingredientes a las comidas de todos los días.

Por ejemplo, las verduras que quedaron en la heladera pueden convertirse en un untable al procesarlas junto con legumbres; el pan del día anterior, en pan rallado; las frutas maduras, en licuados o jugos; y distintos vegetales, en rellenos, ensaladas o acompañamientos al picarlos, rallarlos, rebanarlos o cortarlos en juliana. Así, diferentes alimentos disponibles en casa encuentran nuevas formas de ser aprovechados.

Además, la tecnología del producto incorpora un Panel LED Digital con Control Táctil, que permite seleccionar sus funciones de manera simple. A su vez, cuenta con dos programas automáticos, uno de limpieza y otro de licuado, que agilizan las tareas cotidianas y simplifican su uso. Gracias a esto, se convierte en una aliada práctica y versátil para optimizar los tiempos en la cocina y disfrutar de una experiencia más cómoda al momento de cocinar.

Con Liliana, pequeños cambios como estos pueden ayudar a repensar la manera en que consumimos y cocinamos, promoviendo hábitos más conscientes y reduciendo el desperdicio de alimentos. En este sentido, la multiprocesadora digital DIGIPROS, con su variedad de funciones, ofrece distintas alternativas para incorporar ingredientes disponibles en casa a nuevas recetas.