El Merval inicia una nueva etapa: MSCI tomará el control del principal índice de la Bolsa argentina

Desde el 19 de octubre, el Merval pasará a llamarse MSCI MERVAL y será administrado bajo estándares globales tras el acuerdo entre BYMA y MSCI.

El principal índice de acciones de la Bolsa argentina cambiará de nombre y de administrador a partir del lunes 19 de octubre. El S&P Merval pasará a llamarse MSCI MERVAL, luego de que Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cerrara un acuerdo con Morgan Stanley Capital International (MSCI), uno de los principales proveedores de índices bursátiles del mundo.

La modificación marca el final de la relación contractual entre BYMA y S&P Dow Jones Indices, vigente desde 2018, y abre una nueva etapa para la medición del mercado accionario local. La última rueda con los índices calculados por S&P será este viernes 16 de octubre, mientras que MSCI asumirá formalmente la tarea el próximo lunes.

El cambio también alcanzará al índice general del mercado argentino, que dejará de denominarse S&P BYMA Argentina General para pasar a ser MSCI BYMA Argentina General.

Qué cambia para los inversores con la llegada de MSCI

El Merval no desaparece ni deja de representar a las principales acciones argentinas. Lo que cambia es quién administra el índice y los criterios técnicos utilizados para determinar su composición y la ponderación de cada empresa.

MSCI utiliza parámetros internacionales que incluyen la capitalización bursátil ajustada por capital flotante —conocido como free float—, la liquidez y la representatividad de las compañías dentro del mercado. Estos criterios son utilizados por administradores de fondos e inversores institucionales para comparar activos y construir carteras de inversión.

La transición podría generar ajustes en las posiciones de los fondos locales que replican el índice, una vez que se conozcan la nueva composición y los porcentajes asignados a cada acción. Sin embargo, BYMA todavía no difundió el detalle de esos cambios ni las ponderaciones definitivas.

Para los inversores minoristas, la modificación se verá inicialmente en el nombre que aparece en las plataformas financieras. El efecto más relevante estará en la metodología de cálculo y en la posibilidad de que los activos argentinos sean evaluados con parámetros utilizados habitualmente en los mercados internacionales.

La alianza no garantiza el regreso de Argentina a los mercados emergentes

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la relación de MSCI con la clasificación internacional de los mercados bursátiles. La firma no solo elabora índices como el MSCI Emerging Markets y el MSCI ACWI, sino que también determina si los países se encuadran como desarrollados, emergentes, de frontera o standalone.

Argentina permanece actualmente en la categoría standalone, por fuera de los principales grupos de mercados emergentes y de frontera. Esta clasificación está vinculada, entre otros factores, a las restricciones que históricamente afectaron la movilidad de capitales y el acceso de los inversores internacionales al mercado local.

La alianza con BYMA no implica una reclasificación automática. Para que eso ocurra, MSCI debe evaluar las condiciones de acceso al mercado, la posibilidad de operar y transferir capitales y la evolución del marco económico y regulatorio argentino.

No obstante, la adopción de estándares de MSCI para el índice local podría facilitar el análisis de las acciones argentinas por parte de fondos internacionales que utilizan sus referencias para tomar decisiones de inversión.

En ese contexto, una eventual reincorporación de Argentina al MSCI Emerging Markets podría atraer nuevos flujos de capital. Estimaciones previas de Morgan Stanley ubicaron en alrededor de US$ 4.500 millones las posibles entradas hacia acciones locales en ese escenario, aunque se trata de una proyección y no de inversiones garantizadas.

Qué falta conocer del nuevo índice argentino

La información que todavía espera el mercado es la composición definitiva del MSCI MERVAL y el peso que tendrá cada empresa dentro de la canasta. Esos datos serán relevantes para los fondos que siguen el índice y para los inversores que busquen anticipar posibles movimientos de compra o venta derivados del rebalanceo.

BYMA también dejó abierta la posibilidad de desarrollar nuevos productos financieros a partir de la alianza, entre ellos fondos cotizados en bolsa (ETF), derivados e índices sectoriales.

En este punto, resulta importante distinguir el nuevo MSCI MERVAL del MSCI Argentina Index, otro indicador de la firma que ya existe dentro de su familia internacional y sigue una metodología diferente, con una presencia relevante de compañías argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADR, como Mercado Libre, YPF, Vista, Galicia y Macro.

Con el cambio previsto para el lunes 19 de octubre, el mercado bursátil argentino comenzará a utilizar una nueva referencia para su principal índice accionario. La expectativa estará puesta tanto en los ajustes técnicos iniciales como en la posibilidad de que la alianza facilite una mayor integración de las empresas locales con los circuitos de inversión internacional.