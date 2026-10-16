“Maradona fue asesinado”: Burlando lanzó una dura acusación contra el equipo médico del Diez

Fernando Burlando sostuvo que Maradona fue asesinado y cuestionó la atención médica que recibió antes de morir, durante el juicio por su muerte.

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Diego Armando Maradona, sostuvo que el exfutbolista fue asesinado y cuestionó duramente la atención que recibió durante sus últimos días de vida. En declaraciones realizadas el jueves 15 de octubre, en el marco del juicio por su muerte, afirmó que el equipo médico desatendió señales de deterioro y no tomó las medidas necesarias para preservar su salud.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y su atención médica durante los días previos ocupa un lugar central en el proceso judicial. Para Burlando, las pruebas incorporadas a la causa permiten reconstruir una serie de omisiones que, según su postura, contribuyeron al desenlace.

“Hoy hablar de asesinato, como hablé ayer, fue totalmente diferente”, expresó el abogado en una entrevista con Infobae Al Mediodía, al referirse a su exposición ante el tribunal y a la repercusión de sus planteos.

El letrado apuntó especialmente contra quienes estuvieron a cargo del tratamiento del exjugador y cuestionó que no se hubiera actuado ante los problemas de salud que, según sostuvo, eran evidentes.

Las señales de deterioro que denunció la querella

Burlando afirmó que Maradona presentaba problemas cardíacos y acumulación de líquido en el cuerpo, condiciones que, de acuerdo con su interpretación de las pruebas, no recibieron la atención adecuada.

“No lo cuidaron, no lo atendieron, tenía un problema de corazón”, sostuvo al cuestionar la conducta de los profesionales que participaron de la atención del exfutbolista.

El abogado describió un período de aproximadamente 14 días en el que, según su planteo, se acumularon señales de deterioro físico. Mencionó dolores, episodios de desorientación y otros síntomas que, a su entender, debieron haber motivado una intervención médica más contundente.

“Si Diego hubiese vivido unos días más, estallaba, explotaba por la cantidad de líquido que venía acumulando”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al neurocirujano Leopoldo Luque, quien integraba el entorno médico de Maradona. Burlando rechazó la postura que le atribuyó al profesional respecto de su responsabilidad en el tratamiento y aseguró que la documentación de la causa lo ubica en un papel central en la atención del exfutbolista.

Para el abogado, el problema no se limitó a una supuesta falta de atención puntual, sino que involucró una dinámica general en la que las alertas no se tradujeron en cambios suficientes en el tratamiento.

“A Maradona no lo abandonaron, lo cercaron y se fueron”, expresó para resumir su interpretación de lo ocurrido.

Burlando también apuntó contra el entorno de Maradona

Las críticas del representante de la familia no se limitaron a los profesionales de la salud. También cuestionó a personas del círculo cercano del exfutbolista y sostuvo que algunas de ellas deberían dar explicaciones sobre las decisiones que se tomaron durante ese período.

Entre los nombres que mencionó se encuentran el abogado y empresario Matías Morla y Pomargo, a quienes vinculó con el entorno que rodeaba a Maradona. Según Burlando, Morla tenía un papel central en esa estructura.

“Quien comandaba todo este entorno era Matías Morla”, afirmó, al plantear que las decisiones relacionadas con el exfutbolista también deben analizarse en función de los intereses económicos que giraban alrededor de su figura.

El abogado sostuvo que existía una relación entre la administración de los negocios asociados a Maradona y las personas que integraban su círculo de confianza. También hizo referencia a otras causas vinculadas con la explotación de su imagen y sus marcas, que tramitan en la ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, Burlando reclamó que se investigue la actuación de quienes, según su postura, tenían influencia en las decisiones que se tomaban alrededor del exjugador. Sus declaraciones forman parte de los cuestionamientos de la querella y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

El juicio por la muerte del exfutbolista

La causa busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Maradona y analizar las decisiones adoptadas durante su atención médica domiciliaria. Las pruebas, los testimonios y los registros de comunicaciones incorporados al expediente son parte de los elementos que examina el tribunal.

Durante sus declaraciones, Burlando cuestionó la ausencia de registros que, según su interpretación, demostraran una respuesta adecuada ante las señales de alarma. “Encuéntrenme un solo audio donde me digan cuándo fueron a atenderlo”, planteó al referirse a las comunicaciones analizadas durante el proceso.

El abogado también destacó el trabajo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, a quienes elogió por su actuación en el juicio.

La discusión judicial se centra en establecer qué ocurrió durante los últimos días de vida de Maradona, qué decisiones tomó cada integrante de su equipo médico y si existieron conductas penalmente responsables. Mientras la querella sostiene que hubo omisiones determinantes, serán las pruebas y la resolución del tribunal las que establezcan las responsabilidades correspondientes.