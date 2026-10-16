Movistar dejará de operar para seis millones de clientes que pasarán a Tuenti

Telecom aceptó una oferta de Metrotel por 450 millones de dólares para transferir parte de los usuarios y activos de Telefónica de Argentina. El cambio se realizará de manera gradual y forma parte de las condiciones para aprobar la compra de la compañía.

La marca Movistar comenzará a desaparecer progresivamente para millones de usuarios de telefonía móvil en Argentina, a partir de un acuerdo que contempla el traspaso de aproximadamente seis millones de líneas a Tuenti, la marca con la que Metrotel buscará ingresar al mercado masivo de telefonía celular.

La operación también incluye unos 200.000 clientes de internet fija y se enmarca en las condiciones establecidas para que Telecom Argentina obtenga la aprobación definitiva de la compra de Telefónica de Argentina.

El directorio de Telecom aceptó la propuesta de Metrotel, valuada en 450 millones de dólares. El acuerdo todavía requiere la formalización de los contratos definitivos y su presentación ante la Autoridad Nacional de la Competencia para avanzar con la transferencia.

El proceso de migración será gradual. Según la información difundida, los usuarios incluidos en la operación recibirán primero una comunicación de Movistar y posteriormente otra de Tuenti. La expectativa es que la nueva marca comience a operar de manera independiente antes de finalizar el año.

Sin embargo, no todos los clientes de Movistar pasarán a Tuenti. Telecom conservará una parte de las líneas y de los activos adquiridos con Telefónica, que se integrarán a su estructura comercial y a la red de Personal.

Qué incluye el acuerdo

La operación por 450 millones de dólares no contempla únicamente la transferencia de clientes, sino también derechos de uso de espectro radioeléctrico, infraestructura física, componentes del núcleo de red y determinados activos de fibra óptica desplegados en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Telecom y Metrotel prevén establecer acuerdos para compartir infraestructura, utilizar redes de acceso radioeléctrico, prestar servicios de roaming y facilitar el acceso a instalaciones técnicas. También se contemplan servicios transitorios para garantizar la continuidad de las prestaciones durante la implementación del nuevo negocio.

El convenio incluye el uso de la marca Tuenti en Argentina, que permitirá a Metrotel contar con una identidad comercial para ofrecer servicios móviles y competir en el mercado de las telecomunicaciones.

Una reorganización del mercado móvil

Telecom adquirió Telefónica de Argentina por 1.245 millones de dólares en una operación que involucró a una compañía con alrededor de 20 millones de clientes entre telefonía móvil y servicios de banda ancha.

Para evitar una mayor concentración en el sector, la autoridad de competencia exigió que Telecom se desprendiera de una parte de los activos y usuarios incorporados con la compra. Metrotel fue aprobada como adquirente y su propuesta constituye un paso central para concretar esa desinversión.

El objetivo es que Tuenti se consolide como un competidor en el mercado de telefonía móvil, donde Personal y Claro tienen una participación relevante.

En paralelo, Metrotel registró cambios en su estructura accionaria. El 51% quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, a través de Nippur Fiber Holding, mientras que el 49% restante fue adquirido por Beacon. Los fondos Blackstone y Riverwood Capital dejaron de participar en la compañía.

La transferencia marcará una nueva etapa para el mercado argentino de telecomunicaciones, con una redistribución de clientes, infraestructura y marcas, mientras se completa el proceso regulatorio de la operación.