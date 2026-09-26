Plantaron 32 mil árboles nativos en Chubut para recuperar bosques afectados por incendios

Ya plantaron 32 mil árboles nativos en 38 hectáreas de Chubut para recuperar bosques afectados por incendios. El plan continuará en otras 127 hectáreas.

Más de 32.000 árboles nativos ya fueron plantados en Chubut como parte de un plan destinado a recuperar sectores de bosques afectados por incendios forestales. Las primeras tareas se realizaron en Puerto Patriada, dentro de la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén, con la participación de comunidades locales, organismos públicos y organizaciones ambientales.

El trabajo permitió intervenir 38 hectáreas en los territorios de las comunidades Cárdenas-Caucaman y Pulgar-Huentuquidel. La planificación contempla ampliar la restauración durante septiembre y octubre, con la plantación de 109.100 ejemplares en 127 hectáreas de distintos sectores de la provincia.

Cipreses y coihues para recuperar las áreas afectadas

En el territorio de la Comunidad Cárdenas-Caucaman se plantaron 15.000 cipreses de la cordillera y 5.000 coihues en 28 hectáreas.

En tanto, en el territorio de la Comunidad Pulgar-Huentuquidel se incorporaron 12.000 cipreses de la cordillera en otras 10 hectáreas.

La selección de los lugares donde se realizaron las plantaciones fue definida mediante un proceso de consulta y trabajo conjunto. Las comunidades aportaron su conocimiento sobre el territorio, mientras que los equipos técnicos analizaron las características de las áreas afectadas para determinar las estrategias de restauración.

El objetivo no es solamente reponer árboles, sino favorecer la recuperación de los bosques nativos, su biodiversidad y las funciones ecológicas que cumplen en estos ambientes.

También buscan controlar especies exóticas

Además de la plantación de especies nativas, el programa contempla tareas de manejo para favorecer el establecimiento de los nuevos ejemplares.

Entre ellas se encuentra el control y eliminación de renovales de pino radiata, una especie exótica que se regeneró en distintos sectores afectados por los incendios.

La iniciativa reúne a la Secretaría de Bosques de Chubut, encargada de definir y coordinar las intervenciones, la Fundación Vida Silvestre Argentina, que brinda acompañamiento técnico y económico a través del proyecto ProCLIM-AR, y ReforestArg, que participa de los operativos de plantación.

Las comunidades Cárdenas-Caucaman y Pulgar-Huentuquidel también tuvieron un rol central en la identificación de los sectores a restaurar y en las jornadas de plantación.

Un plan que busca recuperar grandes áreas quemadas

Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para recuperar sectores afectados por los incendios forestales de las temporadas 2014-2015.

El proceso se desarrolla en el marco de la actualización del Programa Integral de Manejo y Restauración de Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales, con participación de organismos públicos, instituciones técnicas, organizaciones, comunidades y productores.

La intervención en la zona del Lago Epuyén representa uno de los primeros pasos de un programa de mayor escala que busca avanzar progresivamente sobre las áreas dañadas.

La planificación se realizó mediante un proceso de Consulta Libre, Previa e Informada con las comunidades, con el objetivo de definir las acciones de restauración a partir de las características de cada territorio y fortalecer la participación local en la recuperación y conservación de los bosques.