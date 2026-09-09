PISA 2025: Argentina tuvo un fuerte retroceso y 76% no alcanzó el nivel básico en Matemática

Argentina retrocedió en Matemática, Lectura y Ciencias en PISA 2025. En Matemática, el 76% de los estudiantes no alcanzó el nivel básico.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a encender las alarmas sobre el aprendizaje de los adolescentes argentinos. El país retrocedió en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de 2022 y obtuvo 367, 389 y 393 puntos, respectivamente, según los resultados oficiales publicados este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Matemática, el resultado argentino cayó 11 puntos respecto de 2022; en Lectura, 12 puntos, y en Ciencias, 13. La evaluación 2025 se concentró especialmente en Ciencias, mientras que Matemática y Lectura fueron dominios secundarios.

El retroceso adquiere mayor dimensión cuando se observan los niveles de desempeño. La OCDE considera el nivel 2 como el umbral básico a partir del cual los estudiantes comienzan a demostrar conocimientos y habilidades suficientes para desenvolverse en situaciones sencillas.

En Argentina, apenas alrededor de uno de cada cuatro estudiantes alcanzó ese nivel o uno superior en Matemática, lo que significa que aproximadamente el 76% quedó por debajo del mínimo esperado.

Los resultados que más preocupan

La situación también es crítica en Lectura y Ciencias. Solo cerca del 40% de los estudiantes argentinos alcanzó al menos el nivel básico en Lectura, mientras que en Ciencias lo hizo algo más del 40%. La distancia con los promedios de la OCDE continúa siendo amplia.

En Ciencias, Argentina obtuvo 393 puntos, frente a un promedio de 482 puntos en los países de la OCDE. El 59,3% de los estudiantes argentinos fue considerado de bajo desempeño en esta área.

En Matemática, el promedio argentino fue de 367 puntos, frente a 463 en la OCDE. En Lectura alcanzó 389, mientras que el promedio de la organización fue de 461.

El panorama aparece todavía más marcado cuando se consideran simultáneamente las tres áreas. Según los datos de PISA, el 48,8% de los estudiantes argentinos presenta bajo desempeño en Ciencias, Lectura y Matemática al mismo tiempo, frente al 19,7% en el promedio de la OCDE. Solo el 1,2% alcanzó los niveles más altos en al menos una de las tres áreas.

Cómo quedó Argentina frente a la región

Los resultados también permiten comparar el desempeño argentino con otros países de América Latina.

En Ciencias, Argentina registró 393 puntos, por detrás de Perú, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Chile y Uruguay. Ecuador obtuvo el mismo puntaje.

En Lectura, los 389 puntos argentinos quedaron por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México y Perú.

La situación más desfavorable volvió a aparecer en Matemática. Argentina obtuvo 367 puntos, apenas un punto por encima de Ecuador y por debajo de Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil.

Qué evaluó PISA 2025

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de alrededor de 15 años y buscan medir no solo cuánto contenido escolar recuerdan, sino también su capacidad para aplicar conocimientos, resolver problemas y desenvolverse frente a situaciones nuevas.

La edición 2025 fue la más grande realizada hasta ahora: participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, que representan aproximadamente a 33 millones de adolescentes de 15 años.

En Argentina participaron 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra representativa de aproximadamente 609.100 jóvenes de esa edad. La OCDE consideró que los datos argentinos cumplieron con sus estándares de calidad y eran aptos para ser publicados.

Una de las novedades de esta edición fue la evaluación del aprendizaje en el mundo digital, que incluyó una prueba de resolución computacional de problemas.

En esa área, Argentina obtuvo 403 puntos, muy por debajo de los 500 puntos del promedio de la OCDE.

El resultado vuelve a poner en discusión la capacidad del sistema educativo argentino para garantizar aprendizajes básicos en competencias fundamentales. Los números de PISA no miden por sí solos toda la calidad de la educación, pero permiten comparar el desempeño de estudiantes de distintos países bajo una metodología común.

Para Argentina, la nueva caída en las tres áreas representa una señal especialmente relevante: después de años de dificultades acumuladas, el desafío ya no se limita a una materia específica, sino que alcanza de manera simultánea a Matemática, Lectura y Ciencias.