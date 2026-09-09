Créditos del Banco Nación para comprar autos: requisitos y condiciones

El Banco Nación lanzó créditos UVA para comprar autos 0 km y usados de hasta 10 años. Financia hasta $100 millones y el trámite es online.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para la compra de vehículos que permite financiar hasta el 100% del valor de un auto, una pick-up o un utilitario, tanto nuevo como usado. El préstamo tiene un tope de $100 millones por persona, no exige una prenda sobre el vehículo y puede solicitarse de manera online.

La línea forma parte del programa “+Autos con BNA” y está disponible en una amplia red de concesionarios adheridos. La entidad informó que la operatoria alcanza a más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta en todo el país.

A diferencia de otras líneas, pueden solicitarla personas que sean o no clientes del Banco Nación. No es necesario cobrar el sueldo ni una jubilación en la entidad para iniciar el trámite.

Quiénes pueden pedir el crédito

La línea está destinada a personas humanas, sin importar si tienen o no una cuenta en el Banco Nación.

Para comenzar la solicitud se requiere presentar el DNI, aunque la aprobación definitiva depende del análisis crediticio y de las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.

Esto significa que cumplir con los requisitos iniciales no garantiza automáticamente la aprobación del préstamo: el banco deberá evaluar posteriormente la situación crediticia del solicitante.

Qué vehículos se pueden financiar

El crédito puede utilizarse para comprar distintos tipos de vehículos, tanto nacionales como importados.

La línea contempla:

Autos 0 km.

Vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad.

Pick-ups.

Utilitarios.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que el financiamiento puede alcanzar hasta el 100% del valor del vehículo, siempre dentro del límite de $100 millones establecido por el banco.

Ese porcentaje, sin embargo, no incluye todos los gastos asociados a la compra. Los costos de patentamiento y otros gastos adicionales quedan fuera del financiamiento y deberán ser afrontados por el comprador.

Cómo se solicita y qué opciones hay

El trámite se realiza directamente en los concesionarios adheridos al programa “+Autos con BNA” y se gestiona de manera online, por lo que no es necesario concurrir a una sucursal bancaria para iniciar la operación.

El comprador puede optar entre dos modalidades de financiación.

Por un lado, está la línea tradicional en pesos, con tasa fija y plazos de hasta 72 meses.

La nueva alternativa es el crédito UVA, con plazos que van de 12 a 60 meses. En este caso, el capital adeudado se actualiza según el valor de la UVA, por lo que las cuotas y el saldo de deuda pueden variar a lo largo del tiempo.

La diferencia entre ambas modalidades resulta central al momento de elegir, ya que una mantiene una tasa fija en pesos mientras que la otra está vinculada a la evolución de la unidad UVA.

Con esta nueva línea, el Banco Nación amplía las opciones para quienes buscan financiar la compra de un vehículo sin necesidad de constituir una prenda y con la posibilidad de cubrir la totalidad del valor del automóvil dentro del límite establecido.