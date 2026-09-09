Alerta por una nueva variante de COVID en Argentina: qué se sabe de BA.3.2

Detectaron tres casos de la variante BA.3.2 de COVID en Argentina. Son residentes bonaerenses y todos evolucionaron favorablemente. Qué se sabe.

Argentina detectó por primera vez tres casos de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, un linaje descendiente de Ómicron BA.3. Los contagios fueron identificados mediante el sistema de vigilancia genómica de la ANLIS Malbrán en muestras tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. Desde el Ministerio de Salud aclararon que, por el momento, no representa un riesgo adicional sustancial para la salud.

Los tres casos corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires y fueron encontrados a partir de la secuenciación de 21 genomas durante el período analizado. De ese total, tres correspondieron a BA.3.2, lo que representa el 14% de las muestras estudiadas.

Uno de los pacientes necesitó ser internado debido a comorbilidades previas. Sin embargo, según el último reporte oficial, los tres evolucionaron favorablemente.

Un linaje que desciende de Ómicron

La variante BA.3.2 fue detectada por primera vez en noviembre de 2024 en Sudáfrica. Se trata de un sublinaje de Ómicron BA.3 y fue clasificado internacionalmente como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

Antes de su identificación en Argentina, ya se habían registrado casos en distintos países de la región de las Américas, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa.

La aparición de BA.3.2 en el país fue registrada a través de la vigilancia genómica que permite identificar qué variantes del virus están circulando y detectar la introducción de nuevos linajes.

Qué dijeron las autoridades sobre la nueva variante

A pesar de la detección de los primeros casos, el Ministerio de Salud señaló que la información disponible no indica por ahora un aumento sustancial del riesgo sanitario asociado a BA.3.2.

La situación, de todos modos, justifica mantener el seguimiento epidemiológico y virológico. El objetivo es observar cómo se comporta el linaje en aspectos como la transmisibilidad y la severidad de los cuadros que provoca.

El Boletín Epidemiológico Nacional también indicó que la circulación general del SARS-CoV-2 en Argentina se mantiene actualmente en niveles bajos y estables.

La detección de los tres casos no implica, por sí misma, un cambio en ese escenario. Sí refuerza la importancia de continuar con la vigilancia genómica para identificar nuevas variantes y evaluar su comportamiento a medida que aparecen en el país.

Por ahora, el dato más relevante es que los tres casos identificados tuvieron una evolución favorable y que las autoridades sanitarias no consideran que BA.3.2 represente un riesgo adicional sustancial para la población. El monitoreo permitirá determinar si ese escenario se mantiene y si el nuevo linaje adquiere una mayor circulación.