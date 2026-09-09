Bomberos voluntarios realizarán este jueves un sirenazo nacional ante reclamos al Gobierno

: El Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales convocaron a un toque simultáneo de sirenas para este jueves 10 de septiembre a las 10. Las guardias permanecerán activas y las emergencias tendrán prioridad absoluta.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina anunció un sirenazo nacional y simultáneo para este jueves 10 de septiembre a las 10, como medida de reclamo ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional a distintos planteos económicos y normativos.

La convocatoria, impulsada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales, se desarrollará de manera pacífica y federal en los cuarteles de todo el país. Durante la jornada se mantendrán activas las guardias y la atención de emergencias tendrá prioridad absoluta.

El reclamo representa a más de 1.000 asociaciones y 52.000 hombres y mujeres que integran el sistema nacional y federal de Bomberos Voluntarios.

Cuatro ejes del reclamo

Uno de los principales planteos está relacionado con los fondos pendientes. Las organizaciones solicitan la regularización y transferencia de la ampliación presupuestaria correspondiente a 2025, estimada en más de $59.000 millones, vinculada al subsidio establecido por la Ley 25.054, que contempla el 5% de las primas de seguros.

También reclaman medidas para agilizar los pagos al exterior destinados a la adquisición de vehículos usados para bomberos. Según explicaron, los altos costos del equipamiento en el mercado nacional llevan a las instituciones a adquirir unidades en otros países, donde se exige el pago total antes del embarque.

Otro de los puntos está relacionado con las emergencias en rutas concesionadas. El sector solicita que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones, establecidos mediante el Decreto 97/2025, contemplen convenios obligatorios con los cuarteles, contraprestaciones por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones por daños.

El cuarto eje apunta a la aplicación integral de la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, sancionada en 2021. En particular, se reclama la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA correspondiente a la compra de bienes, servicios y equipamiento.

Más de 157 mil servicios en 2026

Los datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) reflejan el volumen de trabajo del sistema. Entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2026, los Bomberos Voluntarios registraron 157.229 servicios, entre intervenciones de emergencia y programadas.

Del total, 94.536 servicios, equivalentes al 60%, correspondieron a emergencias, mientras que 62.639, el 40%, fueron intervenciones programadas.