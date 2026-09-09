La Cámara Electoral pidió definir las reglas electorales antes de 2027

La Cámara Nacional Electoral pidió al Congreso definir con anticipación las reformas que regirán las elecciones de 2027 para garantizar certeza y previsibilidad.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le pidió al Congreso que defina con suficiente anticipación cualquier reforma al régimen electoral, a los partidos políticos o al financiamiento de las campañas que pueda regir en las elecciones de 2027.

El planteo fue formulado mediante una acordada firmada por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, quienes advirtieron sobre la necesidad de que las reglas de las próximas elecciones estén establecidas antes del inicio del año electoral.

La Justicia Electoral remarcó que los cambios deben permitir que los partidos, los candidatos y el propio Estado conozcan con tiempo las condiciones en las que deberán desenvolverse. El objetivo, señalaron los magistrados, es preservar la seguridad, la certeza y la previsibilidad del proceso electoral.

La advertencia llega mientras en el Congreso avanzan distintos proyectos que podrían introducir modificaciones de importancia en el sistema electoral.

El pedido de la Justicia Electoral

Los jueces señalaron que existen iniciativas legislativas en condiciones de ser tratadas y que algunas contemplan cambios relevantes, con consecuencias prácticas que demandarían una preparación previa por parte de la administración electoral.

Entre las cuestiones que podrían requerir adecuaciones mencionaron las categorías de cargos a elegir, los requisitos de los partidos, los mecanismos para seleccionar candidatos, el instrumento de votación y las reglas relacionadas con el financiamiento partidario.

Para la Cámara, modificaciones de ese alcance necesitan un período razonable para ser implementadas y coordinadas con los juzgados federales electorales de todo el país.

En ese sentido, los magistrados recordaron que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio efectivo del sufragio y que la Justicia Electoral debe contar con las herramientas y el tiempo necesarios para organizar los comicios.

La CNE citó como referencia recomendaciones internacionales. Entre ellas, un manual de la Organización de Estados Americanos (OEA) que considera conveniente realizar cambios entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral.

También mencionó el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia, que recomienda que los elementos fundamentales del derecho electoral no sean modificados menos de un año antes de una elección.

La preocupación central es evitar que las reglas cambien cuando los partidos ya comenzaron a organizar alianzas, definir candidaturas y preparar su participación electoral.

El antecedente de las PASO

Para fundamentar su advertencia, la Cámara también recordó lo ocurrido con la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2025.

Los jueces señalaron que la modificación de las reglas electorales obligó al tribunal a adoptar medidas para que los partidos pudieran adecuar sus mecanismos internos de selección de candidatos.

Sin embargo, según la acordada, la experiencia mostró las dificultades que puede generar una reforma cuando el calendario electoral ya está avanzado.

La Cámara sostuvo que prácticamente todas las agrupaciones políticas que participaron de los comicios de 2025 recurrieron a mecanismos de designación de candidatos sin el voto directo de sus afiliados, con excepción de una alianza.

Para el tribunal, ese antecedente demuestra que incluso cuando se adoptan medidas para facilitar la transición, los cambios de reglas generan efectos que requieren planificación y tiempo.

Por eso, el llamado al Congreso apunta especialmente al momento en que deben aprobarse las reformas, más que a su contenido.

La Cámara aclaró que no toma posición

Los magistrados se ocuparon de aclarar que la acordada no implica respaldar ni rechazar los proyectos que actualmente están en discusión en el Congreso.

La definición sobre el contenido, la conveniencia política y el mérito de cada iniciativa corresponde a los poderes con competencia legislativa, remarcaron.

La intervención de la CNE se limita a advertir sobre las consecuencias que puede tener una modificación tardía del régimen electoral y sobre el tiempo que necesita la Justicia para adaptar el proceso.

La acordada fue comunicada al Congreso, a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a la Dirección Nacional Electoral, a los juzgados federales con competencia electoral de todo el país y al Consejo Consultivo de Partidos Políticos.

De esta manera, la Justicia Electoral puso el calendario de 2027 en el centro de la discusión y planteó que las reglas que finalmente se utilicen en las próximas elecciones deberían estar definidas con suficiente anticipación.

El mensaje de los jueces es que la organización de una elección no comienza cuando se convoca a votar: las modificaciones legislativas que cambien las reglas requieren tiempo para ser reglamentadas, implementadas y conocidas por todos los actores que participan del proceso democrático.