Patentamientos de motos: septiembre cerró con más de 80 mil unidades

En septiembre se patentaron 80.113 motos en Argentina, un 35,1% más que en igual mes de 2025. Honda lideró las ventas y la Wave 110S fue el modelo más elegido.

El mercado de motovehículos registró un fuerte crecimiento en septiembre de 2026, con 80.113 unidades patentadas en Argentina, según el informe de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El número representa un 35,1% más que en septiembre de 2025, cuando se habían registrado 59.313 motovehículos. En la comparación mensual, también hubo un incremento: los patentamientos crecieron 7,1% respecto de agosto, mes en el que se habían contabilizado 74.828 unidades.

Con este resultado, el acumulado de los primeros nueve meses del año alcanzó las 668.077 motos patentadas, un 40,7% más que durante el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 474.836 unidades.

Honda mantuvo el liderazgo y hubo cambios entre las principales marcas

En el ranking de marcas, Honda volvió a quedar en el primer lugar, con 16.498 unidades patentadas durante septiembre.

La principal modificación respecto de agosto se produjo en el segundo puesto. Motomel, con 9.848 unidades, avanzó una posición y quedó por delante de Gilera, que registró 9.670 patentamientos. Ambas marcas mantienen una disputa muy pareja por ese lugar y vienen alternando posiciones durante los últimos meses.

Keller se ubicó cuarta con 7.102 unidades, mientras que Corven volvió a ingresar al grupo de las cinco marcas con mayor cantidad de patentamientos, con 6.952 unidades.

De esta manera, Zanella quedó en el sexto lugar, con 6.770 unidades registradas durante septiembre.

La Honda Wave 110S volvió a ser la moto más patentada

Entre los modelos, la Honda Wave 110S volvió a ocupar el primer lugar del ranking, con 8.718 unidades patentadas.

En segundo lugar quedó la Gilera Smash, con 6.905 unidades, seguida por la Keller KN 110-8, que alcanzó los 5.906 patentamientos.

El cuarto puesto fue para la Motomel B110, con 5.635 unidades, mientras que la Corven Energy 110 completó el top cinco con 3.716 unidades.

El informe de ACARA también incluye el detalle de los patentamientos de septiembre por marca, modelo y región geográfica, lo que permite observar cómo se distribuyó el crecimiento del mercado de motovehículos durante el mes.