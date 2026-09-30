Tragedia en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha

Una turista francesa de 29 años murió tras una avalancha en el Cerro Crestón, cerca de El Chaltén. Su compañero fue rescatado con vida.

Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada por una avalancha mientras practicaba esquí en el Cerro Crestón, en las inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz. Su compañero, también francés, fue rescatado con vida y se encuentra fuera de peligro.

El desprendimiento de nieve ocurrió cerca de las 12.30, cuando ambos se encontraban realizando una actividad de montaña en una zona de fuertes pendientes. La avalancha los alcanzó y dejó a los dos turistas atrapados.

Tras recibir el aviso, se puso en marcha un amplio operativo de rescate. Participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Un operativo en una zona de difícil acceso

Las características del terreno complicaron las tareas de los rescatistas, que debieron avanzar a pie desde el sector del Lago del Desierto para llegar hasta el lugar donde se encontraban los turistas.

Después de varias horas de trabajo, los equipos lograron localizar a los dos afectados. La mujer fue encontrada sin vida y su cuerpo fue trasladado posteriormente hacia El Chaltén, luego de las actuaciones correspondientes.

El hombre fue asistido inicialmente en el lugar y trasladado al puesto sanitario de El Chaltén. Más tarde fue derivado al hospital SAMIC de El Calafate para recibir atención médica. Se informó que se encontraba fuera de peligro.

Cómo es el Cerro Crestón

El Cerro Crestón está ubicado en el sector cordillerano próximo al Lago del Desierto, en una zona caracterizada por pendientes pronunciadas y condiciones propias de la alta montaña.

El ascenso y las actividades que se realizan en el sector requieren desplazarse por zonas de nieve, glaciares y terrenos de características complejas. Estas condiciones pueden dificultar tanto la práctica deportiva como el acceso de los equipos de emergencia.

El episodio dejó como saldo la muerte de la turista francesa y un operativo de varias horas para rescatar a su compañero, en una zona de montaña de difícil acceso. Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.