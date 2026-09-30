Desde Neuquén lograron localizar en Córdoba a una mujer que pedía ayuda

Gendarmería localizó en Río Cuarto a una mujer que había pedido ayuda en redes. Viajaba desde Neuquén hacia Santiago del Estero.

Una mujer mayor de edad que había realizado publicaciones en redes sociales pidiendo ayuda fue localizada durante la madrugada en la Terminal de Ómnibus de Río Cuarto, Córdoba, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia recibida en Neuquén.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, que lograron determinar su ubicación después de analizar las publicaciones y realizar distintas tareas de investigación.

La investigación comenzó en Neuquén

Todo comenzó cerca de las 23:50 del lunes, cuando integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén” tomaron intervención a partir de una denuncia recibida a través de la línea 145.

Los investigadores analizaron las publicaciones realizadas por la mujer en redes sociales y llevaron adelante tareas de campo para establecer dónde podía encontrarse.

Con la información obtenida, se dio intervención a efectivos del Escuadrón “Santa Catalina”, quienes desplegaron un operativo en la Terminal de Ómnibus de Río Cuarto durante las primeras horas de la madrugada.

Fue localizada en la terminal de Río Cuarto

Los gendarmes identificaron a la mujer en la terminal y le brindaron contención y acompañamiento. La ciudadana manifestó que se encontraba viajando desde Neuquén hacia Santiago del Estero.

A partir de la comunicación con la Unidad Fiscal de Neuquén, se dispuso que permaneciera bajo observación médica para controlar su estado de salud. Posteriormente fue resguardada en una dependencia de Gendarmería Nacional hasta la llegada de su madre.

Finalmente, alrededor de las 11:30, la mujer pudo reencontrarse con sus familiares. Los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes sobre el procedimiento que permitió localizarla y ponerla a resguardo.