Caso Loan Peña: evalúan drenar dos lagunas y recurrir a inteligencia artificial

La Justicia analiza drenar dos lagunas en 9 de Julio y realizar pericias con inteligencia artificial para buscar nuevas pistas sobre Loan Peña.

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal analiza nuevas medidas para ampliar la búsqueda del niño en la localidad correntina de 9 de Julio. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dio curso a un planteo de la querella para evaluar la posibilidad de drenar dos lagunas identificadas en el expediente como N°1 y N°4.

Los cuerpos de agua ya fueron rastrillados durante la investigación, aunque nunca se realizó un vaciamiento completo. Por eso, antes de avanzar con esa medida, el juzgado solicitó informes para determinar si técnicamente es posible llevarla adelante y cuáles serían sus eventuales consecuencias.

El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y el Comando Unificado Corrientes (CUC) deberán analizar la propuesta. Entre los aspectos a considerar se encuentran el impacto ambiental y el riesgo hidráulico, ya que el drenaje podría afectar terrenos linderos en un contexto marcado por la crecida de ríos y arroyos.

El CUC cuenta con un plazo de 30 días para expedirse sobre la viabilidad de la medida y sobre otras alternativas que podrían complementar las tareas de búsqueda.

Qué técnicas se podrían aplicar en las lagunas

Además del eventual drenaje, la Justicia analiza distintas herramientas para profundizar el relevamiento de las lagunas. Entre ellas aparecen estudios magnetométricos, extracción de sedimentos del lecho y análisis de ADN ambiental, una técnica que permite detectar material biológico que pueda haber quedado en el agua.

El objetivo de estas medidas no se limita a la búsqueda de restos. También se busca ampliar la superficie examinada para descartar hipótesis y localizar objetos que puedan aportar información a la investigación, entre ellos prendas de vestir o elementos que pertenecían al niño y que todavía no fueron encontrados.

A esto se suma una pericia geoespacial asistida por herramientas de inteligencia artificial. El procedimiento contempla la comparación de imágenes satelitales tomadas desde el 1° de junio de 2024 para identificar posibles modificaciones o alteraciones en la superficie del terreno que puedan resultar relevantes para la causa.

Mientras se evalúan estas nuevas diligencias, el proceso judicial continúa en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde son juzgadas siete personas por el presunto delito de sustracción y ocultamiento del menor. En otro expediente también se investiga a otras diez personas por hechos vinculados con la presunta manipulación de testimonios y el entorpecimiento de la investigación.

Por otra parte, Pozzer Penzo rechazó un pedido de las defensas para realizar una nueva reconstrucción de los hechos. La magistrada consideró que esa medida requería la participación de adultos y menores y que no aportaría elementos novedosos.

La causa continúa así con distintas líneas de investigación abiertas mientras avanza el juicio oral y la familia de Loan mantiene el reclamo para esclarecer qué ocurrió con el niño, desaparecido el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo familiar en 9 de Julio.