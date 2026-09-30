Milei viaja a París y Figueroa será parte del Argentina Week para buscar inversiones

Rolando Figueroa participará junto a Javier Milei del Argentina Week en París, un evento que reunirá a empresarios y funcionarios para atraer inversiones.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, formará parte de la delegación argentina que viajará a París para participar de la segunda edición de Argentina Week, un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios con el objetivo de promover inversiones en sectores estratégicos del país.

El evento se desarrollará durante tres días, entre miércoles y viernes, y tendrá como eje la presentación de oportunidades de inversión vinculadas con la energía, la minería, el agro, la industria, la infraestructura y la tecnología.

La participación de Figueroa estará vinculada especialmente al potencial energético y minero de Neuquén, en un contexto en el que Vaca Muerta ocupa un lugar central dentro de la estrategia argentina para atraer capitales internacionales.

La delegación argentina que llegará a París

El presidente Javier Milei encabezará la delegación junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.

También participarán gobernadores de distintas provincias vinculadas con sectores considerados estratégicos. Entre los mandatarios patagónicos estarán Figueroa, Ignacio Torres, de Chubut, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. También está prevista la participación de Claudio Vidal, de Santa Cruz.

La delegación se completará con gobernadores de provincias mineras y agroindustriales, además de representantes de empresas argentinas e internacionales.

Vaca Muerta y el proyecto Argentina LNG

Uno de los principales temas del encuentro será el desarrollo energético argentino. Entre los empresarios y ejecutivos que participarán estarán Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; y Marcelo Mindlin, de Pampa Energía.

También estarán Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Claudio Descalzi, CEO de ENI, y Sultan Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes.

Los ejecutivos participarán de un panel dedicado al proyecto Argentina LNG, una iniciativa que contempla una inversión estimada en 51.000 millones de dólares para exportar gas producido en Vaca Muerta mediante un proceso de licuefacción en Río Negro.

Para Neuquén, la actividad tendrá especial relevancia por el rol de Vaca Muerta en la producción de petróleo y gas y por los proyectos de infraestructura y exportación asociados al desarrollo de la formación.

Reunión de Milei con Macron

La agenda en París también incluirá un encuentro bilateral entre Javier Milei y el presidente francés Emmanuel Macron, previsto para el jueves 1 de octubre.

Durante las tres jornadas habrá paneles sobre energía, minería, agro, industria, comercio, inteligencia artificial, sector nuclear y seguridad jurídica. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la capital francesa, entre ellos el Palacio del Elíseo, la Embajada Argentina, la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

El Gobierno argentino busca utilizar el encuentro como una plataforma para presentar oportunidades de negocios y proyectos de inversión ante empresarios y representantes de distintos mercados.

La presencia de Figueroa permitirá además incorporar a la agenda internacional el potencial de Neuquén, especialmente a partir de Vaca Muerta y del desarrollo de la infraestructura necesaria para ampliar la producción y las exportaciones energéticas.