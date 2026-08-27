Paro de PAMI: habrá 48 horas de interrupción y así será la atención a jubilados

Prestadores de PAMI realizarán un paro de 48 horas este jueves y viernes en cuatro provincias por retrasos arancelarios y demoras en los pagos.

Los prestadores privados de PAMI realizarán un paro de 48 horas este jueves 27 y viernes 28 de agosto en clínicas, sanatorios y hospitales de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza. La medida fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS) en reclamo por el retraso en los aranceles y las demoras en los pagos de la obra social.

La medida de fuerza tendrá impacto en la atención habitual de los afiliados durante ambas jornadas. Según informaron los prestadores, solo se atenderán las situaciones de emergencia identificadas como códigos rojos en las guardias.

El reclamo de los prestadores

CAPRESS explicó que la decisión responde a lo que calificó como un escenario de “insostenible retraso arancelario” por parte de PAMI y a la mora registrada en los pagos.

Desde la cámara advirtieron que la situación financiera de las instituciones privadas es de extrema fragilidad y señalaron que, si no se regularizan los pagos y los valores de las prestaciones, podría quedar comprometida la atención de millones de jubilados.

El conflicto no se limita a las cuatro provincias alcanzadas por el paro de esta semana. Los prestadores de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa ya habían realizado una medida similar el lunes, también en reclamo por la falta de actualización de los aranceles.

La situación genera preocupación entre las instituciones de salud que trabajan con PAMI, especialmente por el impacto que tienen los aumentos de costos sobre clínicas y sanatorios que dependen de esos pagos para sostener sus servicios.

Qué atención estará garantizada durante el paro

Durante las 48 horas de la medida, los prestadores señalaron que no se brindará la atención habitual, aunque se mantendrá la cobertura para las emergencias.

En las guardias se atenderán los códigos rojos, correspondientes a situaciones que requieren asistencia inmediata y que no pueden ser postergadas.

El paro comenzará el jueves 27 de agosto y continuará durante el viernes 28. En ese período, los afiliados de PAMI que tengan consultas o prácticas programadas deberán tener en cuenta que podrían verse afectadas por la medida.

El reclamo vuelve a poner en el centro de la discusión la situación económica de los prestadores privados y la actualización de los valores que reciben por las prestaciones destinadas a los jubilados.

Mientras las instituciones reclaman una respuesta para recomponer los aranceles y regularizar los pagos, la atención de urgencias continuará durante las jornadas de paro, con prioridad para los casos considerados de mayor gravedad.