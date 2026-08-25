Luis Caputo anunciará nuevas medidas económicas este miércoles: qué prepara el Gobierno

El ministro de Economía brindará una conferencia de prensa luego de una reunión de la mesa política encabezada por el Gobierno. Los anuncios estarían vinculados al funcionamiento de los créditos, las tasas de interés y la información que deben brindar bancos, tarjetas y billeteras virtuales.

El Gobierno nacional confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles una conferencia de prensa en la que anunciará nuevas medidas económicas. La decisión fue tomada durante una reunión de la mesa política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La conferencia se realizará en una jornada clave para el Gobierno, ya que coincidirá con el tratamiento en la Cámara de Diputados de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

Según trascendió, una de las medidas que prepara el Ejecutivo estaría relacionada con la regulación de la información que brindan bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales sobre los gastos y las tasas de interés aplicadas al momento de ofrecer y otorgar créditos personales.

La decisión surgió de una reunión de más de dos horas y media de la mesa política, que se desarrolló este martes en la Casa Rosada. Durante el encuentro se repasó la agenda legislativa y diferentes temas vinculados con la gestión económica y política del Gobierno.

Además de Karina Milei y Santilli, participaron de la reunión Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

También participó por primera vez la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien fue convocada para abordar cuestiones vinculadas con educación, trabajo, niñez, familia y ANSES.

Qué anunciará Luis Caputo

La principal expectativa está puesta en las medidas que presentará el ministro de Economía durante la conferencia de prensa de este miércoles.

De acuerdo con lo informado tras la reunión, los anuncios podrían estar vinculados con las condiciones de acceso al crédito y con la necesidad de que las entidades financieras y las plataformas digitales informen de manera más clara los costos y tasas de interés de los préstamos personales.

El anuncio se dará además en un contexto de aumento de la morosidad en algunos segmentos del sistema financiero. Según los registros mencionados durante la reunión, en junio la morosidad de las familias se ubicó en 12,8%, el mismo nivel que en mayo, aunque se registró un incremento en los préstamos personales y prendarios.

Entre las medidas ya adoptadas por el Gobierno se mencionó la refinanciación a 10 años del Banco Nación, con una tasa del 31% anual para determinados clientes, por debajo de las tasas de los préstamos personales.

El Gobierno busca avanzar con sus reformas en Diputados

La conferencia de Caputo coincidirá con una jornada importante para el oficialismo en el Congreso.

La Cámara de Diputados tiene previsto tratar este miércoles los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II, iniciativas para las que el Gobierno busca reunir los votos necesarios con el respaldo de bloques aliados.

En las negociaciones también se incorporaron otros proyectos reclamados por el PRO, entre ellos la denominada Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad en el deporte y las actividades recreativas, y un programa nacional de concientización y prevención para generar espacios deportivos seguros.

El oficialismo también repasó la agenda del Senado, que este jueves 27 de agosto tiene previsto tratar los pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

Durante el encuentro de la mesa política también se abordaron otros temas de gestión y la agenda vinculada con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

La expectativa ahora está puesta en la conferencia de prensa de Luis Caputo, donde el Gobierno dará a conocer oficialmente las nuevas medidas económicas.