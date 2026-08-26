Caputo anunció un nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios: cómo funcionará

El ministro de Economía presentó un programa de $2 billones que busca que los bancos amplíen el financiamiento para la compra de viviendas. El FGS colocará depósitos a plazo fijo de hasta cinco años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo paquete de medidas destinado a impulsar el crédito hipotecario y ampliar el financiamiento de largo plazo en el sistema bancario.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el funcionario explicó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) realizará depósitos a plazo fijo en bancos para aportarles liquidez estable y permitir que las entidades aumenten la cantidad de créditos hipotecarios disponibles.

“Esto le va a permitir a los bancos acelerar fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, sostuvo Caputo al explicar los alcances del programa.

El nuevo esquema de depósitos del FGS

La iniciativa contempla un monto total de $2 billones, que serán distribuidos entre las entidades financieras mediante licitaciones.

Según detalló el ministro, los depósitos tendrán plazos de entre uno y cinco años, con el objetivo de que los bancos cuenten con fondeo estable para ofrecer préstamos hipotecarios a mayor plazo.

El esquema establece además condiciones diferenciadas según la duración de los depósitos:

A un año: el FGS exigirá una tasa mínima de UVA + 2,5% .

el FGS exigirá una tasa mínima de . A cinco años: la tasa mínima requerida será de UVA + 4,5% .

la tasa mínima requerida será de . Las entidades que participen de las licitaciones no podrán superar una tasa del 7,5%, según explicó Caputo.

La intención del Gobierno es que los bancos compitan por obtener ese fondeo y, a partir de una mayor disponibilidad de recursos de largo plazo, puedan ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas.

Por qué el Gobierno apunta al crédito hipotecario

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los créditos hipotecarios es la necesidad de contar con financiamiento estable durante períodos extensos.

En ese sentido, el Gobierno busca utilizar los recursos del FGS para que las entidades puedan disponer de fondos durante períodos de hasta cinco años y, de esa manera, fortalecer sus líneas de préstamos hipotecarios.

Caputo planteó que la medida apunta a colaborar con el sistema financiero para resolver esa dificultad y generar mejores condiciones para el financiamiento de viviendas.

Los otros temas económicos que analiza el Congreso

El anuncio se produjo antes del tratamiento en el Congreso de distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Entre ellas se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

El Gobierno sostiene que la reforma del Banco Central busca, entre otros objetivos, limitar el financiamiento al Tesoro y avanzar hacia un esquema que impida recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit.

En paralelo, la nueva iniciativa de Inocencia Fiscal apunta a incentivar el ingreso de dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal. Según las estimaciones mencionadas por el Gobierno, los argentinos mantienen alrededor de u$s170.000 millones fuera del sistema.

También está previsto el tratamiento de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una medida que forma parte de los compromisos mencionados en el acuerdo con Estados Unidos.