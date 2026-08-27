Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder al nuevo esquema que anunció Caputo

El Gobierno utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para ampliar la oferta de préstamos destinados a la primera vivienda. El ministro de Economía presentó un ejemplo con una propiedad de US$106.000 y detalló cuánto debería pagar una familia por mes.

El Gobierno anunció un nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios destinados a la compra de la primera vivienda, con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el programa tendrá un monto global de $2 billones, que serán subastados en tramos de $200.000 millones. La primera licitación está prevista para 2027.

El objetivo es que los bancos puedan contar con financiamiento de mayor plazo para ofrecer créditos hipotecarios, en un contexto en el que los préstamos para vivienda pueden extenderse durante 15, 20, 25 o 30 años, mientras que buena parte de los depósitos que utilizan las entidades tienen plazos mucho más cortos.

Cuánto hay que ganar para acceder al crédito

Durante el anuncio, Caputo presentó un ejemplo para mostrar cómo funcionaría el nuevo esquema.

El caso tomado como referencia contempla una vivienda valuada en US$106.000. Si el banco financia el 75% del valor, el préstamo sería de aproximadamente US$80.000, equivalentes a unos $114 millones según el cálculo presentado.

Con un crédito a 25 años, a una tasa de UVA + 7%, la cuota inicial estimada sería de alrededor de $865.000 mensuales.

Para determinar el ingreso necesario, el Gobierno tomó como referencia que la cuota no debería superar el 25% de los ingresos netos de la familia.

Con ese criterio, el ingreso familiar requerido sería de aproximadamente:

$3.460.000 mensuales

El ejemplo planteado por Caputo supone que ese ingreso podría alcanzarse entre dos personas con salarios de alrededor de $1.800.000 cada una.

De esta manera, una pareja que reúna unos $3,46 millones de ingresos netos mensuales podría, bajo las condiciones del ejemplo, afrontar una cuota inicial cercana a los $865.000.

Cuáles son las condiciones del nuevo esquema

El programa contempla una serie de parámetros para los créditos que serán financiados con este mecanismo.

Entre los principales puntos anunciados se encuentran:

Tasa máxima: UVA + 7,50%.

UVA + 7,50%. Plazo mínimo: 15 años.

15 años. Monto máximo: 150.000 UVA por crédito.

150.000 UVA por crédito. Destino: compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. Monto total del programa: $2 billones.

$2 billones. Licitaciones: se realizarán en tramos de $200.000 millones.

se realizarán en tramos de $200.000 millones. Primera licitación: está prevista para el año próximo.

El mecanismo funcionará mediante licitaciones entre bancos, que podrán acceder a depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por UVA más un diferencial o spread. El dinero deberá ser destinado exclusivamente a créditos para personas físicas.

El objetivo es extender el financiamiento

Uno de los principales problemas que busca resolver el Gobierno es el descalce entre el plazo de los depósitos y el de los créditos hipotecarios.

Los bancos reciben tradicionalmente buena parte de sus fondos a corto plazo, mientras que un crédito para comprar una vivienda requiere financiamiento durante décadas.

La utilización del FGS busca ofrecer a las entidades un fondeo de mayor duración y, de esa manera, generar condiciones para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.

El Gobierno apunta así a que más familias puedan acceder a financiamiento para su primera vivienda, aunque las condiciones concretas de cada préstamo dependerán de las entidades bancarias y de la situación financiera de cada solicitante.