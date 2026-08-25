La morosidad en Argentina: cómo está en cada provincia

La tasa de mora fue de 15,58% en Neuquén en junio de 2026. Entre los menores de 25 años llegó al 31,29%, según el Mapa de la Deuda.

La tasa de morosidad alcanzó el 17,4% en Argentina durante junio de 2026, aunque el comportamiento fue muy diferente entre las provincias. Neuquén registró un 15,58%, por debajo del promedio nacional y entre los distritos con menor nivel de deuda en mora.

El dato surge del Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), con respaldo de la Fundación Friedrich Ebert, a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Rioja encabezó el ranking nacional con una tasa de mora del 23,99%, seguida por San Luis, con 22,24%, y Santa Cruz, con 21,93%. En el otro extremo se ubicó La Pampa, con 9,01%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró 11,71%.

Neuquén, con su 15,58%, quedó por debajo también de Córdoba (15,06%, ligeramente inferior), Santa Fe (14,29%) y Entre Ríos (13,3%), además de CABA y La Pampa. En términos generales, la provincia se ubicó en una posición intermedia dentro del mapa nacional.

La situación cambia entre los jóvenes

El panorama es diferente cuando se analiza exclusivamente a las personas menores de 25 años. En ese grupo, la tasa de mora a nivel nacional trepó al 36,84%, más del doble que el promedio general.

En Neuquén, la mora entre los menores de 25 años llegó al 31,29%. El porcentaje se encuentra por debajo del promedio nacional para esa franja etaria, aunque implica que casi uno de cada tres jóvenes endeudados registra deudas con más de 90 días de atraso.

El ranking fue encabezado por San Luis, con 41,82%, seguido por Catamarca (40,85%), Santa Cruz (40,67%) y Chaco (40,18%). En el extremo inferior quedó La Pampa, con 29,61%.

Río Negro, por su parte, registró una tasa de mora del 32,48% entre los menores de 25 años, por encima de Neuquén.

La diferencia por edad es uno de los principales datos del informe. Mientras la mora llega al 36,84% entre los menores de 25 años, baja al 26% entre quienes tienen entre 26 y 35 años y al 17,86% en el grupo de 36 a 45 años.

Recién desde los 46 años el indicador se ubica por debajo del promedio nacional general: alcanza el 15,37% entre los 46 y 55 años, 13,25% entre los 56 y 65, 11,69% entre los 66 y 75 y 9,06% entre quienes tienen más de 75 años.

El ranking muestra una fuerte disparidad territorial. La Rioja fue el distrito con mayor tasa de mora general, mientras que La Pampa presentó el nivel más bajo.

Las provincias que superaron el promedio nacional del 17,4% fueron La Rioja (23,99%), San Luis (22,24%), Santa Cruz (21,93%), Catamarca (21,51%), San Juan (20,49%), Tucumán (20,32%), Buenos Aires (20,17%), Formosa (19,58%), Corrientes (19,38%), Tierra del Fuego (19,3%), Salta (19,13%), Chaco (19,04%), Misiones (18,69%), Mendoza (18,55%), Santiago del Estero (18,52%), Chubut (18,44%) y Jujuy (17,65%).

Por debajo quedaron Neuquén (15,58%), Córdoba (15,06%), Santa Fe (14,29%), Entre Ríos (13,3%), Ciudad de Buenos Aires (11,71%) y La Pampa (9,01%).

El informe también advierte que las mayores dificultades no se distribuyen de manera uniforme dentro de las grandes ciudades. Según el CEC, los índices más críticos se concentran en sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires y también aparecen niveles elevados en los cordones urbanos de Rosario y Córdoba.

Qué se considera una deuda en mora

Para elaborar el mapa, el CEC tomó los datos de la Central de Deudores del BCRA y utilizó como referencia las situaciones de deuda que superan los 90 días de atraso.

El sistema del Banco Central clasifica las deudas en cinco categorías. La situación 1 corresponde a créditos en situación normal o con atrasos de hasta 30 días; la situación 2 contempla atrasos de entre 31 y 90 días; y las situaciones 3, 4 y 5 corresponden a atrasos superiores a 90 días, que son los considerados para calcular la tasa de mora.

El universo analizado incluye a personas físicas residentes en Argentina con deudas en bancos públicos y privados, compañías financieras, emisoras no financieras de tarjetas de crédito o compra, neobancos y otros proveedores no financieros de crédito.

El resultado muestra que la morosidad no tiene un único comportamiento en el país: cambia significativamente según la provincia y, especialmente, según la edad de las personas endeudadas. En Neuquén, el indicador general permanece por debajo del promedio nacional, pero la situación entre los jóvenes continúa siendo considerablemente más elevada.