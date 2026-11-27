El Black Friday comienza el 27 de noviembre en Argentina, con el consumo masivo en baja y expectativas por las ventas online. Las empresas buscan captar compras navideñas.

El Black Friday 2026 comenzará este viernes 27 de noviembre en Argentina, en un escenario marcado por la caída del consumo masivo y el crecimiento de las ventas por internet. Las empresas y los comercios buscarán aprovechar las promociones, las cuotas y los descuentos para impulsar las operaciones antes de Navidad, aunque la gran incógnita será cuánto de ese movimiento representará consumo nuevo y cuánto corresponderá a compras adelantadas.

La campaña llega después de un CyberMonday que registró una facturación de $682.185 millones y movilizó millones de órdenes en apenas tres días. Sin embargo, los indicadores del consumo tradicional muestran otra realidad: durante septiembre y octubre, las ventas en volumen retrocedieron un 7,5% interanual, la caída más pronunciada de los últimos doce meses relevados.

El dato, correspondiente a NielsenIQ (NIQ), refleja una aceleración de la tendencia negativa. En el período agosto-septiembre, la contracción había sido del 5,8%, mientras que el acumulado de 2026 mostró una baja del 1,8% frente al mismo tramo de 2025.

En ese contexto, el Black Friday se convierte en una prueba para el comercio electrónico y para las expectativas oficiales sobre el crecimiento de las ventas digitales. El desafío para las empresas será transformar el interés por las ofertas en operaciones concretas, en un mercado donde los consumidores revisan cada vez más los precios, las condiciones de financiación y los costos de envío antes de decidir.

El antecedente del CyberMonday y las expectativas comerciales

El último antecedente importante para medir el comportamiento de los compradores fue el CyberMonday, realizado entre el 2 y el 4 de noviembre. Según el balance de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la campaña alcanzó una facturación de $682.185 millones, con casi 6,5 millones de órdenes y más de 14,6 millones de productos vendidos.

Participaron cerca de 800 empresas y los descuentos promedio llegaron al 32%. De acuerdo con el relevamiento, los comercios participantes vendieron durante esos tres días un volumen equivalente a 15 jornadas habituales.

En la comparación interanual, la facturación creció alrededor de un 6,8% nominal respecto de 2025, mientras que la cantidad de unidades comercializadas aumentó cerca del 21%.

Ahora, el interrogante es si el Black Friday conseguirá sumar nuevas operaciones o si buena parte de las compras previstas para diciembre simplemente se adelantará para aprovechar las promociones.

La jornada principal será el viernes 27 de noviembre, aunque algunas empresas podrían extender las ofertas durante el sábado 28 y el domingo 29. También existe la posibilidad de que las campañas continúen hasta el lunes 30.

Qué productos concentraron las compras en la última edición

Los registros de Facturante sobre el Black Friday 2025 permiten identificar cuáles fueron los rubros con mayor participación en las operaciones.

Indumentaria y calzado representaron el 17% de los comprobantes, frente al 14% registrado durante el CyberMonday. También tuvieron una participación importante el software y las telecomunicaciones, con el 14,5%, mientras que los electrodomésticos alcanzaron el 2,4%.

En cambio, arte y entretenimiento tuvo mayor presencia durante el CyberMonday, con el 21,4% de las operaciones, frente al 16,3% del Black Friday.

Entre los sectores que más crecieron en la edición anterior se destacaron farmacia, perfumería y belleza, con un incremento interanual del 60%. Le siguieron supermercados y almacenes (50%), electrodomésticos (39%), ferretería (30%) y hogar, muebles y jardín (24%).

Estas cifras corresponden al comportamiento registrado en 2025 y sirven como referencia para identificar tendencias, aunque no representan una proyección de ventas para la edición actual.

La diferencia entre los canales también aparece en los relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En octubre, las ventas minoristas de las pymes registraron una caída real del 1,6%, mientras que las operaciones online de comercios con locales físicos crecieron un 17,7% interanual.

Un consumidor que compara precios antes de comprar

Uno de los cambios que las empresas identifican en esta campaña es el comportamiento de los compradores. Las promociones siguen siendo un incentivo, pero ya no alcanzan por sí solas para garantizar una operación.

Mariela Mociulsky, CEO y fundadora de Trendsity, había advertido antes del CyberMonday que las marcas necesitan transmitir mensajes honestos y mantener condiciones claras para generar confianza.

La especialista explicó que, con una inflación más moderada pero ingresos que todavía enfrentan dificultades, los consumidores modificaron sus hábitos de compra. En lugar de anticiparse para protegerse de los aumentos, ahora suelen esperar, comparar alternativas y buscar el momento más conveniente.

En esa dinámica, un descuento puede perder atractivo cuando aparecen costos de envío elevados, restricciones poco claras o condiciones de financiación que no resultan convenientes.

Los datos de la edición 2025 también muestran la importancia del presupuesto disponible. El ticket promedio del Black Friday fue de $80.442, pero la mediana se ubicó en $32.300. Esa diferencia indica que las operaciones de mayor valor elevaron el promedio y que una parte importante de las compras se concentró en montos inferiores.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito participaron en el 19% de las operaciones, frente al 16,7% registrado durante el CyberMonday de ese año. Además, Facturante relevó un crecimiento interanual del 92% en las transacciones realizadas con crédito.

El desafío de las empresas: vender en noviembre sin afectar diciembre

La extensión de las promociones durante varios días transformó al Black Friday en una campaña comercial que va mucho más allá de una jornada puntual. La denominada Black Week y las ofertas de todo noviembre modificaron la planificación de las empresas y la forma en que los consumidores organizan sus compras.

Según datos de Embat citados por Slimstock, las operaciones a través de plataformas de pago online pueden multiplicarse por 2,8 frente a un día habitual.

Sin embargo, ese movimiento no necesariamente representa un aumento equivalente del consumo total. Una encuesta internacional recogida por Esendex señala que el 77% de los compradores a nivel global deja de comprar hasta un mes antes del Black Friday para esperar las promociones.

Esto genera una concentración de operaciones durante la campaña: algunas compras son nuevas, mientras que otras simplemente se trasladan desde octubre o diciembre hacia noviembre.

Arnau Peris, Country Manager de Slimstock Iberia, advirtió sobre los riesgos que puede generar una lectura equivocada de ese comportamiento. Si las empresas interpretan el pico de ventas como un crecimiento permanente de la demanda, podrían adquirir más mercadería de la necesaria y terminar con exceso de stock cuando llegue diciembre.

El problema también puede darse en sentido contrario. Una planificación insuficiente puede provocar faltantes de productos y pérdida de operaciones durante uno de los períodos de mayor actividad comercial del año.

Por eso, el desafío no consiste solamente en vender más durante el Black Friday, sino en distinguir qué parte de las operaciones representa una demanda adicional y cuál corresponde a compras que se habrían realizado igualmente en otro momento.

La logística también tendrá un papel importante. Franco Tertzakian, CEO de Shipnow, señaló que la entrega forma parte de la experiencia de compra y que preparar los pedidos, despacharlos y cumplir con los plazos resulta tan importante como conseguir la venta.

A su vez, la facturación electrónica aparece como una herramienta para agilizar la gestión administrativa, registrar operaciones y facilitar consultas, cambios y devoluciones. Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante, destacó la importancia de automatizar estos procesos durante las jornadas de alta demanda.

Una prueba para el comercio digital en medio de la caída del consumo

El Black Friday 2026 llega con expectativas comerciales importantes, pero también con señales de cautela. Mientras las ventas digitales muestran indicadores de crecimiento, el consumo masivo continúa bajo presión y los comercios necesitan promociones capaces de atraer compradores sin comprometer sus márgenes.

El resultado de la campaña permitirá observar cuánto interés existe por las ofertas y qué capacidad tienen las empresas para convertirlo en operaciones concretas. También será una referencia para evaluar si el comercio electrónico logra sostener su crecimiento en un contexto económico todavía desafiante.

La diferencia estará en lo que ocurra después del último día de descuentos: si las ventas de noviembre representan una mejora real de la demanda o si buena parte del movimiento termina reflejándose en un diciembre con menos compras de las esperadas.