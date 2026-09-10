Neuquén reclamó en el Senado el traspaso de rutas nacionales y pidió acelerar los acuerdos

La Provincia busca hacerse cargo de las rutas 242 hacia Pino Hachado y 231 hacia el paso Cardenal Samoré, además de otros corredores estratégicos.

El gobierno de Neuquén volvió a reclamar ante el Senado el traspaso de rutas nacionales para que la Provincia pueda asumir su administración y avanzar con obras de mantenimiento y mejora. El pedido incluye principalmente las rutas 242, hacia el paso internacional Pino Hachado, y 231, en dirección al paso Cardenal Samoré.

La gestión para transferir estas trazas comenzó en 2024 y todavía no se concretó. También se analiza el traspaso de otros corredores estratégicos, entre ellos sectores de las rutas 22, 40 y 237.

Durante una reunión de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, Vialidad Nacional informó que los proyectos presentados por Neuquén para intervenir la Ruta 22 ya fueron aprobados.

Respecto de las rutas del interior, el organismo indicó que no existen inconvenientes para avanzar con la firma de los acuerdos, aunque permanece pendiente definir cómo se reconocerán las inversiones que realice la Provincia.

El punto central de la discusión está vinculado con el financiamiento. Desde el organismo nacional se planteó que el Estado no contempla actualmente mecanismos para que una provincia recupere posteriormente las inversiones efectuadas sobre rutas nacionales, por lo que resta acordar un esquema que permita ejecutar las obras sin generar un perjuicio económico para Neuquén.

La Provincia viene realizando obras viales con fondos propios, financiamiento internacional y acuerdos con empresas del sector energético. En ese marco, busca avanzar especialmente sobre los corredores que conducen a los pasos internacionales con Chile.

Uno de los principales objetivos es intervenir la Ruta 242, afectada por las condiciones climáticas y el tránsito de cargas, y la Ruta 231 hacia el paso Cardenal Samoré. También se proyectan mejoras sobre otros corredores estratégicos y obras destinadas a ordenar la circulación en sectores de alta demanda.

El gobierno neuquino sostiene que el traspaso permitiría acelerar los trabajos y asumir de manera directa el mantenimiento de las trazas. La definición de un mecanismo para reconocer las inversiones provinciales aparece ahora como uno de los principales puntos a resolver para concretar los convenios.

Econojournal