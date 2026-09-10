Fuerte advertencia de Reino Unido a Milei por Malvinas: “Vamos a ser implacables”

Reino Unido volvió a rechazar el reclamo argentino por Malvinas y advirtió a Javier Milei que defenderá su posición y los derechos de los isleños.

El Gobierno del Reino Unido volvió a endurecer su postura frente al reclamo argentino por las Islas Malvinas. El primer ministro británico, Andy Burnham, ratificó ante la Cámara de los Comunes la posición de Londres sobre el archipiélago y lanzó una contundente advertencia: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

La declaración se produjo después de que el Gobierno de Javier Milei renovara su reclamo por la soberanía de las islas y avanzara con medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área.

Burnham sostuvo que el Reino Unido mantendrá su compromiso con los habitantes de las Malvinas y con su decisión de considerarse británicos. De esta manera, Londres volvió a dejar en claro que no contempla modificar su posición sobre la soberanía del archipiélago.

La postura británica frente al reclamo argentino

La respuesta del primer ministro se inscribe en una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres. En los últimos días, funcionarios británicos habían reafirmado que para el Reino Unido no existen dudas respecto de su soberanía sobre las islas.

La Argentina, en cambio, sostiene históricamente su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Desde Londres, el argumento central vuelve a estar vinculado con la voluntad de los habitantes del archipiélago. La posición argentina sostiene que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales sobre la soberanía.

Milei endureció la presión sobre las empresas petroleras

El conflicto diplomático también tiene un componente económico cada vez más relevante. El Gobierno de Milei anunció nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en la plataforma continental argentina.

La medida alcanzó a 15 nuevos sujetos y se sumó a procedimientos iniciados previamente contra otros 45. La Casa Rosada sostiene que busca identificar y sancionar a quienes participan de la explotación de recursos en áreas que Argentina considera bajo su soberanía.

Uno de los principales focos de tensión es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado alrededor de las islas con participación de empresas vinculadas al Reino Unido e Israel.

Milei también planteó que las compañías que participen de actividades hidrocarburíferas en las Malvinas deberán enfrentar consecuencias y las instó a priorizar oportunidades de inversión en Vaca Muerta.

El petróleo, en el centro de la disputa

El desarrollo de proyectos de hidrocarburos en el área de las Malvinas sumó una dimensión económica al histórico conflicto diplomático. La explotación de recursos naturales convirtió a las empresas involucradas en uno de los principales objetivos de la estrategia argentina para incrementar la presión sobre Londres.

En los últimos días, además, algunas compañías internacionales de servicios petroleros comunicaron que no participarán de proyectos hidrocarburíferos vinculados con las islas.

La nueva advertencia británica anticipa así un escenario de mayor tensión diplomática, mientras el Gobierno argentino busca reforzar su reclamo de soberanía y cuestionar las actividades económicas desarrolladas en el área.