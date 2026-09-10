El “precio de la felicidad”: cuánto hay que ganar en Argentina

Un estudio calculó el ingreso anual asociado al bienestar en distintos países. En Argentina, el salario promedio está muy por debajo de ese umbral.

¿Cuánto dinero hace falta para alcanzar un nivel de ingresos asociado con una mejora significativa en la percepción del bienestar? Un estudio analizó esa relación en distintos países y estableció un denominado “precio de la felicidad”, un umbral de ingresos a partir del cual ganar más dinero deja de generar una mejora significativa en la evaluación que las personas hacen de su propia vida.

El relevamiento fue elaborado por la plataforma financiera Remitly a partir de datos de un estudio de Purdue University. Para realizar la comparación internacional, los valores fueron ajustados según el poder adquisitivo y la inflación de cada país.

En el caso argentino, la diferencia entre el salario promedio y ese umbral resulta particularmente marcada.

Cuál es el “precio de la felicidad” en Argentina

Según el informe, el salario promedio anual en Argentina se ubica en unos 7.100 dólares, mientras que el nivel de ingresos asociado con el denominado “precio de la felicidad” alcanza los 19.600 dólares anuales.

Esto significa que el ingreso promedio argentino representa aproximadamente el 36,2% del umbral establecido en el estudio.

Argentina aparece así en el puesto 42 entre los países analizados. La distancia entre ambas variables muestra que el salario promedio se encuentra considerablemente por debajo del nivel de ingresos que el relevamiento vincula con una mejora significativa en la percepción del bienestar.

El concepto no significa que exista un monto de dinero capaz de garantizar la felicidad. Se trata de un nivel de ingresos a partir del cual, según la investigación utilizada, el impacto de ganar más dinero sobre la evaluación de la propia vida comienza a ser menor.

Cómo queda Argentina frente a otros países

La comparación internacional muestra diferencias importantes. Eslovenia es el único país del listado en el que el salario promedio supera el denominado “precio de la felicidad”: registra un ingreso medio anual de unos 42.800 dólares frente a un umbral de 36.800 dólares.

En Luxemburgo, el salario promedio alcanza aproximadamente los 109.900 dólares y el nivel asociado con el bienestar llega a 118.400 dólares. Estonia, por su parte, registra ingresos promedio de 37.700 dólares frente a un umbral de 41.700 dólares.

Estados Unidos presenta una situación diferente. Aunque tiene uno de los salarios promedio más elevados, con unos 75.300 dólares anuales, el “precio de la felicidad” estimado llega a 134.827 dólares.

El dato permite observar que un salario más alto no necesariamente implica estar más cerca del nivel de ingresos asociado con una mayor satisfacción con la vida.

Argentina, entre los países latinoamericanos

Dentro de América Latina, Chile presenta la relación más favorable entre el salario promedio y el denominado “precio de la felicidad” entre los países mencionados en el informe.

El salario promedio anual chileno se estima en 13.300 dólares, frente a un umbral de 21.800 dólares. De esta manera, el ingreso medio alcanza el 60,9% del nivel considerado en el estudio.

Argentina queda por debajo de Chile, aunque por encima de Paraguay y Ecuador en esta comparación.

En Paraguay, el salario promedio anual se ubica en unos 6.300 dólares frente a un umbral de 18.600 dólares, lo que representa una cobertura del 33,7%. Ecuador registra ingresos promedio de 6.500 dólares y un “precio de la felicidad” de 19.700 dólares, con una cobertura del 32,9%.

En Brasil, en tanto, el salario promedio representa alrededor del 36,4% del nivel de ingresos asociado con el umbral de bienestar.

Los resultados muestran que la relación entre dinero y bienestar no depende únicamente del salario nominal. El costo de vida, el poder adquisitivo y las condiciones económicas de cada país también influyen en el nivel de ingresos necesario para alcanzar una mayor satisfacción con la propia vida.