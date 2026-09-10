Mercado Pago enfrenta una demanda por intereses de más del 1300% anual: a quiénes podría beneficiar

Mercado Pago enfrenta una demanda por presuntos intereses abusivos superiores al 1300% anual. La causa podría alcanzar a unos 7 millones de usuarios.

Mercado Pago enfrenta una demanda judicial por el presunto cobro de intereses considerados abusivos, con tasas que, según la entidad que impulsó la presentación, superarían el 1300% anual. La causa tramita en la Justicia porteña y una eventual resolución favorable podría alcanzar a unos 7 millones de usuarios en Argentina.

El expediente fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué cuestiona la demanda

De acuerdo con las mediciones realizadas por ACFRA, las tasas aplicadas por Mercado Pago en determinados financiamientos superarían el 1300% anual. La organización considera que esos niveles podrían resultar desproporcionados y busca que la Justicia analice los cargos aplicados durante los últimos tres años.

La pretensión incluye la posibilidad de que se ordene la devolución de las sumas que eventualmente hubieran sido cobradas de manera indebida.

Espasandín sostuvo, en declaraciones al streaming Contra Ataque, que muchos usuarios recurrieron a estos préstamos para afrontar situaciones económicas puntuales y terminaron asumiendo costos financieros que, según la organización, resultaron excesivos.

Una causa que podría tener alcance colectivo

La presentación tuvo inicialmente origen en dos reclamos individuales, pero ACFRA busca que el proceso tenga alcance colectivo.

De prosperar esa estrategia y obtenerse una resolución favorable, sus efectos podrían extenderse a otros usuarios que se encuentren en una situación similar. La organización estima que el universo potencial alcanzaría a unas 7 millones de personas en todo el país.

Por ahora, la causa continúa su trámite judicial y será la Justicia la que deberá determinar si las tasas cuestionadas resultaron abusivas y, eventualmente, si corresponde ordenar la devolución de dinero a los usuarios afectados.