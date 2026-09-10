La Armada sortea 40 lugares para viajar en la fragata ARA Libertad

La Armada Argentina sortea 40 lugares para embarcar en la fragata ARA Libertad el 19 de septiembre. Cómo participar y cuándo se conocerán los ganadores.

La Armada Argentina lanzó un sorteo que permitirá a 40 personas vivir desde el mar el regreso de la fragata ARA “Libertad” a Buenos Aires. Serán 20 ganadores, cada uno con un acompañante, que podrán embarcar el sábado 19 de septiembre para acompañar la llegada del buque escuela tras seis meses de navegación.

La convocatoria se realiza a través de Instagram y está abierta al público. Los nombres de los ganadores se conocerán el lunes 14 de septiembre, mientras que el embarque se realizará el sábado 19 desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

Cómo participar del sorteo

Para participar, los interesados deben ingresar a la publicación oficial de la Armada Argentina en Instagram y cumplir con los requisitos establecidos para la convocatoria.

Es necesario seguir la cuenta @ArmadaArgentinaOf, darle “me gusta” a la publicación del sorteo, compartirla en las historias etiquetando a la Armada y mencionar en los comentarios a la persona con la que se quisiera compartir la experiencia.

En total se sortearán 20 lugares dobles, por lo que serán 40 las personas que podrán formar parte de la actividad.

La experiencia permitirá acompañar desde el mar el cierre del 54° Viaje de Instrucción de la fragata ARA “Libertad”, uno de los principales buques de la Armada Argentina.

El regreso de la fragata ARA Libertad

La fragata inició su travesía el sábado 11 de abril desde el puerto de Buenos Aires, bajo el comando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres y con el capitán de fragata Juan Cruz Granja como segundo al mando.

Durante seis meses, el buque recorrió la costa este del continente americano y visitó nueve puertos extranjeros como parte de su misión de representación del país y formación de los futuros oficiales de la Armada.

A bordo viajaron más de 250 personas entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados especiales y los guardiamarinas en comisión. Este año fueron 45 los estudiantes de la Armada que realizaron su formación durante la navegación.

La rutina a bordo combina clases académicas con tareas operativas. Los guardiamarinas alternan su formación teórica con diferentes responsabilidades vinculadas al funcionamiento cotidiano del buque, en una experiencia que forma parte de su preparación para convertirse en oficiales.

El regreso a Buenos Aires el próximo sábado 19 de septiembre marcará así el cierre de una nueva etapa de instrucción para la tripulación y los estudiantes que participaron del viaje.