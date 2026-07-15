Neuquén llevará su producción, turismo e innovación a La Rural de Buenos Aires

Del 16 al 26 de julio, la provincia participará en la 138° Exposición Rural de Palermo con un stand institucional bajo el lema “Esto también es Neuquén”, donde exhibirá su potencial productivo, turístico, científico y cultural ante más de un millón de visitantes.

La provincia del Neuquén participará del 16 al 26 de julio en la 138° Exposición Rural de Palermo, el principal encuentro agroindustrial del país, con un espacio institucional que buscará mostrar la diversidad de su matriz productiva y turística bajo el concepto “Esto también es Neuquén”.

Durante los diez días de la muestra, el stand neuquino exhibirá productos regionales, destinos turísticos, desarrollos científicos, iniciativas ambientales y propuestas culturales, con el objetivo de posicionar a la provincia como un territorio que combina recursos naturales, producción con valor agregado e innovación.

La propuesta incluirá frutas frescas, frutos secos, vinos, miel, aceite de oliva, acuicultura, artesanías y una amplia variedad de productos elaborados, entre ellos blends de té, condimentos, mostazas, mayonesas, salsas, especias, gin artesanal, licores, dulces, conservas, chutneys, piñones en almíbar y carnes regionales como chivito, cordero y trucha.

Además de la producción regional, el espacio presentará las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial en materia de desarrollo productivo, gestión del agua, innovación, conservación ambiental, investigación científica a través del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), Áreas Naturales Protegidas y promoción turística.

La agenda contempla degustaciones gastronómicas, presentaciones institucionales, charlas técnicas, demostraciones de productos, actividades culturales y lanzamientos estratégicos.

Entre ellos se destacan la presentación de Invierta Neuquén, prevista para el 22 de julio; el lanzamiento institucional de la Sociedad Rural del Neuquén, el 23 de julio; y diversas acciones vinculadas al turismo, la producción sustentable y las oportunidades de inversión.

También habrá espacios dedicados a la gastronomía neuquina, el turismo de bienestar, las Termas del Neuquén, el Camino de la Fe, el senderismo, el agroturismo y la promoción de destinos durante todo el año, junto con sorteos, juegos interactivos y exhibiciones de artesanos de distintos puntos de la provincia.

Con esta participación, el Gobierno provincial buscará consolidar la presencia de Neuquén en uno de los eventos más importantes del país, promoviendo sus productos, atractivos turísticos y oportunidades de desarrollo ante un público estimado en más de 1,3 millones de visitantes.