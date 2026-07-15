La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

El Indec informó que la inflación fue de 1,9% en junio. Acumula 16,8% en 2026 y una familia tipo necesitó más de $1,53 millones para no ser pobre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de junio fue del 1,9%, en línea con las estimaciones de las consultoras privadas. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 16,8% en los primeros seis meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,5%.

El dato confirma la continuidad del proceso de desaceleración de los precios que se viene registrando durante el primer semestre del año y ubica nuevamente a la inflación mensual por debajo del 2%.

Además, el organismo informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 durante junio para superar la línea de pobreza, lo que representa un incremento del 2,2% respecto de mayo y del 35,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El dato estuvo en línea con las proyecciones privadas

Antes de la publicación oficial, distintas consultoras habían anticipado que la inflación se ubicaría entre el 1,8% y el 1,9%.

Entre las estimaciones más bajas figuraban las de Fundación Libertad y Progreso y Analytica, que proyectaban un aumento del 1,8%. En tanto, C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go esperaban un índice del 1,9%.

La semana pasada también se había conocido el dato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la inflación fue del 1,8%, por debajo del 2,1% registrado en mayo. Históricamente, el indicador porteño suele anticipar la tendencia nacional, aunque existen diferencias metodológicas entre ambas mediciones.

Qué productos impulsaron la suba de precios

Durante junio, los bienes aumentaron en promedio 1,5%, mientras que los servicios registraron un incremento del 2%, según el informe oficial.

Entre los productos que más aumentaron se ubicaron los alimentos, especialmente verduras, panificados y lácteos. También registraron subas los medicamentos, los automóviles, los combustibles y los artículos de limpieza.

Con el resultado de junio, el IPC volvió a ubicarse en niveles similares a los registrados durante julio y agosto de 2025, antes de la aceleración inflacionaria observada entre fines del año pasado y comienzos de 2026, cuando el índice llegó al 3,4% en marzo.

Si bien el dato consolida la tendencia de desaceleración que exhibe la inflación desde hace varios meses, el ritmo de aumento de los precios continúa impactando sobre el costo de vida de los hogares, especialmente por el peso que tienen los alimentos y los servicios en el presupuesto familiar.