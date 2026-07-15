La inflación de Neuquén fue del 2,2% en junio y acumula un 17,3% en el primer semestre

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 1,9% en junio y acumuló un alza del 16,8% en el primer semestre. En Neuquén, la inflación fue del 2,2%, impulsada principalmente por los aumentos en vivienda, salud y servicios, y volvió a ubicarse por encima de la media nacional.

Neuquén.- El dato oficial difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos mostró que la inflación de junio en Neuquén fue del 2,2%, tres décimas por encima del 1,9% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el conjunto del país.

Con este resultado, el índice de precios provincial acumuló un incremento del 17,3% durante los primeros seis meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 36,7%, también por encima del 33,5% registrado a nivel nacional.

La comparación refleja que, si bien la desaceleración de la inflación también se observa en la provincia, el ritmo de aumento de los precios continúa siendo mayor que el promedio del país.

Los rubros que más aumentaron

El principal impulso del índice provincial estuvo dado por la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 4,1% durante junio.

Detrás se ubicaron Salud, con un incremento del 2,9%; Bienes y servicios varios, con 2,5%; e Información y comunicaciones, que aumentó 2,4%.

Estos sectores fueron los que más incidieron en la evolución del costo de vida de los neuquinos durante el mes, en un contexto en el que los servicios continúan mostrando aumentos superiores al promedio general.

La comparación con el dato nacional

Mientras el Indec informó que los bienes aumentaron 1,5% y los servicios 2% en junio, en Neuquén el comportamiento de los precios volvió a mostrar una mayor presión en los rubros vinculados a la vivienda y los servicios esenciales.

A nivel nacional, la inflación acumuló 16,8% en el primer semestre y una variación interanual del 33,5%. Además, el organismo informó que una familia tipo necesitó $1.531.473 para superar la línea de pobreza durante junio.

Aunque el dato nacional consolidó la tendencia de desaceleración de la inflación, las cifras de Neuquén muestran que la provincia continúa registrando incrementos superiores al promedio del país, especialmente por el peso de los servicios y los costos asociados a la vivienda.