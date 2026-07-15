Latinoamérica impulsa el comercio de frutas: crecen las exportaciones entre países vecinos

Un informe destaca que el intercambio de frutas entre los países de América Latina atraviesa un fuerte crecimiento. La cercanía, la complementariedad de las cosechas y los menores costos logísticos impulsan un mercado cada vez más importante para productores y exportadores.

El comercio de frutas entre los países de Latinoamérica gana cada vez más protagonismo y se consolida como un mercado estratégico para las economías regionales. Así lo señala un informe de la ingeniera agrónoma Betina Ernst, que destaca el crecimiento de las exportaciones intrarregionales de frutas como uvas, mandarinas, paltas, limas y cerezas, además del histórico intercambio de manzanas y peras.

Según el análisis, la región ofrece ventajas competitivas difíciles de encontrar en otros mercados. Compartir el idioma —con la excepción de Brasil—, una cultura similar, la cercanía geográfica y menores costos de transporte facilitan el comercio y fortalecen los vínculos comerciales entre los países.

Además, la diversidad climática y la complementariedad de las temporadas de cosecha permiten que distintos países se abastezcan mutuamente durante todo el año. Mientras algunas regiones producen frutas tropicales y subtropicales, otras se especializan en especies de clima templado, generando una oferta constante para los consumidores.

Brasil, el principal comprador de manzanas y peras

Las manzanas y las peras continúan siendo las frutas con mayor tradición comercial dentro de la región. Durante 2025, el 57% de las exportaciones de manzanas de Chile y Argentina tuvieron como destino países latinoamericanos, mientras que en el caso de las peras el porcentaje alcanzó el 51%.

Brasil sigue siendo el principal comprador de ambas frutas, aunque el volumen de manzanas importadas depende de la producción local. Colombia también se consolidó como uno de los mercados más importantes, especialmente para las manzanas chilenas.

Crece la demanda de otras frutas

El informe destaca que las uvas de mesa registran un crecimiento sostenido en el mercado latinoamericano. Entre el 12% y el 15% de las exportaciones sudamericanas ya tienen como destino la región, con México como principal comprador.

Las mandarinas también ganan terreno gracias a las condiciones climáticas necesarias para obtener fruta de alta calidad. Perú, Chile, Argentina y Uruguay abastecen principalmente a Brasil, Colombia, México y Paraguay.

En el caso de las paltas, Argentina se convirtió en uno de los principales destinos de la producción chilena, mientras que Chile importa fruta peruana durante el invierno para cubrir la demanda cuando no cuenta con producción propia.

Las limas también muestran un intercambio creciente. Chile recibe cerca del 40% de las exportaciones peruanas, mientras que Brasil abastece al mercado argentino.

Por su parte, las cerezas, cuya producción se concentra en Chile y Argentina por sus necesidades de frío, todavía tienen un mercado regional reducido, aunque las perspectivas son favorables, especialmente durante las fiestas de fin de año.

El informe concluye que el comercio frutícola entre los países latinoamericanos continuará expandiéndose impulsado por la cercanía, la reducción de costos logísticos y la creciente integración comercial, convirtiendo a la región en un destino cada vez más relevante para las exportaciones de frutas frescas.