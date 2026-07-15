Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron un acuerdo para avanzar hacia un Cielo Único Sudamericano

Los cuatro países suscribieron un memorándum de entendimiento para impulsar la liberalización del transporte aéreo, ampliar la conectividad y facilitar el ingreso de nuevas rutas y aerolíneas en la región.

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron este martes un memorándum de entendimiento para iniciar el proceso de creación de un Cielo Único Sudamericano, una iniciativa que busca profundizar la integración regional mediante una mayor apertura del mercado aerocomercial.

El acuerdo, denominado Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), establece las bases para avanzar de manera gradual hacia un sistema con mayor competencia, más conectividad y mayor libertad para la operación de servicios aéreos entre los países participantes.

La iniciativa se enmarca en la política de cielos abiertos que impulsa el Gobierno nacional, orientada a desregular el sector, incrementar la oferta de vuelos y facilitar el ingreso de nuevas compañías aéreas.

Según informó la Secretaría de Transporte, los cuatro países trabajarán en conjunto para desarrollar un espacio aéreo regional más integrado, promoviendo la libre prestación de servicios y fortaleciendo la integración económica.

El memorándum también contempla otorgar de manera recíproca amplios derechos para la operación de vuelos comerciales, tomando como referencia las libertades del aire establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Entre los objetivos futuros figura la posibilidad de avanzar hacia la denominada Novena Libertad del Aire, que permitiría a una aerolínea extranjera operar vuelos de cabotaje dentro de otro país, siempre que exista un acuerdo específico entre los Estados involucrados.

Desde el Gobierno señalaron que esta iniciativa apunta a generar más opciones de conectividad para los pasajeros, fomentar la competencia entre las compañías aéreas y potenciar el desarrollo económico y turístico de la región.

No obstante, aclararon que la firma del memorándum no implica cambios inmediatos en el funcionamiento del mercado aerocomercial, sino que representa el inicio de un proceso de negociación para definir los acuerdos que darán forma al futuro Cielo Único Sudamericano.