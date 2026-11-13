Neuquén lidera el crecimiento del empleo privado y registra 13.583 nuevos puestos de trabajo

Desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa, la provincia incrementó un 9,5% el empleo privado registrado. Según un relevamiento basado en datos oficiales, es la jurisdicción con mayor crecimiento del país, mientras que el promedio nacional registró una caída del 4,3%.

Neuquén se ubicó al frente del crecimiento del empleo privado registrado en Argentina, con un incremento del 9,5% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

En ese período, la provincia generó 13.583 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con los datos difundidos por el gobernador Rolando Figueroa.

El mandatario destacó que el crecimiento se sostuvo desde el inicio de su gestión y lo vinculó con el desarrollo económico y la generación de oportunidades laborales en la provincia.

El gráfico, elaborado por Politikon Chaco sobre la base de datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS-SIPA), muestra que Neuquén registró la mayor variación positiva del empleo privado en el período analizado.

En segundo lugar se ubicó Río Negro, con un crecimiento del 3,3%, seguida por Tucumán, con el 0,2%. San Juan fue la primera jurisdicción que presentó una variación negativa, con una caída del 0,7%.

En contraste, el promedio nacional mostró una retracción del 4,3% del empleo privado registrado. Entre las jurisdicciones con mayores bajas se encontraron Tierra del Fuego (-19,1%), Santa Cruz (-17,2%), La Rioja (-14,1%), Misiones y Formosa (-11,4%).

Los números ubican a Neuquén como la provincia con mejor desempeño en la evolución del empleo privado registrado durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, en un contexto nacional marcado por una contracción de los puestos de trabajo formales.