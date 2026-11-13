El Gobierno busca privatizar 27 tramos de rutas nacionales en 16 provincias

El Gobierno oficializó la licitación de 27 tramos de rutas nacionales en 16 provincias. El plan incluye la Ruta 237 en Neuquén y prevé concesiones privadas.

El Gobierno nacional oficializó la incorporación de otros 27 tramos de rutas nacionales al plan de concesiones privadas, una medida que alcanza a 16 provincias y que incluye corredores estratégicos de la Patagonia, entre ellos la Ruta Nacional 237, en Neuquén. El proceso se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, que estará a cargo del Ministerio de Economía.

La decisión quedó establecida en el decreto 1358, publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma forma parte del proceso de reestructuración de la Red Vial Nacional, que contempla transferir a operadores privados la explotación, administración y mantenimiento de distintos corredores.

Según lo dispuesto, las nuevas concesiones abarcarán sectores de las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237. También se incorporará el acceso A0017.

En el caso de Neuquén, el listado incluye a la Ruta Nacional 237, uno de los corredores que conecta la provincia con la región cordillerana y que tiene un papel importante en la circulación turística y productiva.

El alcance territorial comprende a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

Cómo será el proceso de concesión

El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la convocatoria a las licitaciones y la adjudicación de los contratos. El decreto establece un plazo máximo de 12 meses para poner en marcha los procesos correspondientes.

Por su parte, Vialidad Nacional será responsable de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas que resulten adjudicatarias.

Desde el Gobierno justificaron la incorporación de los nuevos corredores al régimen concesional al señalar que el esquema busca promover inversiones para la conservación, el mantenimiento, la rehabilitación y la ampliación de las rutas, además de sostener la calidad de los servicios para los usuarios.

La medida se suma a una etapa anterior del programa. A fines de agosto, el Ejecutivo había completado el traspaso a operadores privados de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos estratégicos por los que circula cerca del 80% del tránsito del país.