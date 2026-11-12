Diciembre y enero, bajo alerta por el Súper Niño: las regiones argentinas que podrían recibir más lluvias

El fenómeno El Niño podría intensificar las lluvias durante diciembre y enero de 2026-2027, con mayor impacto en el Litoral y el noreste argentino.

El fortalecimiento del fenómeno El Niño mantiene bajo seguimiento a distintas regiones de Argentina de cara al verano 2026-2027. Las proyecciones climáticas advierten que diciembre y enero podrían concentrar el período de mayor actividad, con lluvias abundantes en el Litoral y el noreste del país, además de un posible aumento del riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos.

Entre las provincias con mayor exposición aparecen Misiones, Corrientes y Entre Ríos, junto con sectores del este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe. El escenario también alcanza a zonas de Brasil, Uruguay y Paraguay, donde las precipitaciones podrían incrementar los aportes de agua a las principales cuencas de la región.

El meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, señaló que esas áreas se encuentran entre las que podrían registrar los efectos más importantes del fenómeno durante los próximos meses.

Qué provincias podrían recibir más lluvias

El foco de las proyecciones está puesto principalmente en el noreste argentino y la región del Litoral. Misiones, Corrientes y Entre Ríos aparecen entre las jurisdicciones con mayor exposición, mientras que también se contempla un escenario de precipitaciones importantes en sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe.

El fenómeno no se limita a las fronteras argentinas. Las zonas brasileñas de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, además de Uruguay y el este de Paraguay, también podrían registrar lluvias superiores a las habituales.

Esta distribución es relevante porque el agua acumulada en esos territorios puede trasladarse hacia los grandes cursos fluviales y generar consecuencias en localidades ubicadas a lo largo de las cuencas.

La atención puesta en los ríos Paraná y Uruguay

Uno de los principales puntos de seguimiento será la evolución de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Las precipitaciones en sus cuencas pueden modificar los caudales y elevar los niveles de agua en distintas ciudades ribereñas.

Las crecidas no dependen solamente de las lluvias que se registren en una provincia. También influyen las precipitaciones en las zonas altas, los aportes de los afluentes y las condiciones hidrológicas que ya presentan los ríos.

Por eso, incluso localidades alejadas de las áreas donde se produzcan las tormentas más intensas podrían verse afectadas por el incremento del caudal que llega desde otros sectores de las cuencas.

Por qué diciembre y enero serán meses clave

De acuerdo con las proyecciones mencionadas por Madelón, el período de mayor incidencia para Argentina coincidiría con diciembre y enero, cuando el fenómeno podría favorecer precipitaciones más intensas en distintas regiones.

El especialista advirtió que las lluvias extraordinarias podrían profundizar problemas que ya suelen presentarse durante el verano en el centro y el este del país.

“Si normalmente aparece con inundaciones, este Super Niño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”, explicó al referirse a los posibles efectos de un episodio de intensidad excepcional.

De todos modos, un escenario con mayor probabilidad de precipitaciones no implica que las inundaciones vayan a producirse necesariamente. Los pronósticos estacionales permiten identificar tendencias y regiones con mayor exposición, pero no anticipan con precisión la fecha, el lugar ni la magnitud de cada evento.

La evolución de las lluvias y de los principales ríos será determinante para evaluar el impacto real del fenómeno durante el verano 2026-2027.