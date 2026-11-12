León XIV borró su mensaje sobre los “dos papas” tras su visita a Argentina

León XIV borró de X e Instagram el mensaje en el que agradecía a la Argentina y mencionaba a Francisco. La decisión generó sorpresa y repercusiones.

El papa León XIV eliminó de sus redes sociales el mensaje de despedida que había publicado después de su visita de tres días a la Argentina. El texto incluía una referencia especial a Francisco y una frase en la que afirmaba que el país tenía «dos papas»: uno nacido en Buenos Aires y otro por adopción. La publicación desapareció horas después y generó sorpresa entre los usuarios.

El saludo había sido compartido luego de una gira que tuvo actividades multitudinarias y encuentros con fieles en distintos puntos del país. En su mensaje, el Pontífice agradeció el recibimiento y destacó el vínculo de la Argentina con su antecesor.

«Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa», había escrito.

Luego llegó la frase que más repercusión tuvo: «Desde ahora, pueden decir que este país tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción».

El mensaje también incluía una invitación a permanecer unidos en la fe y a encomendarse a la Virgen de Luján. La despedida terminaba con una expresión afectuosa: «¡Hasta siempre, mi querida Argentina!».

Por qué habría eliminado el mensaje el Papa

La publicación fue retirada tanto de la cuenta de León XIV en X como de sus historias de Instagram. La decisión despertó interrogantes y dio lugar a distintas interpretaciones en las redes sociales.

Según la versión difundida por medios, la eliminación estaría relacionada con una posible molestia dentro del Vaticano porque el contenido se habría apartado del protocolo habitual para los mensajes institucionales. También se comparó el saludo a la Argentina con el texto publicado durante su paso por Uruguay, que mantuvo un tono más formal.

Sin embargo, hasta el momento no hubo una explicación oficial del Vaticano ni una aclaración sobre quién tomó la decisión de retirar el contenido. Tampoco se publicó un nuevo mensaje para reemplazar el que había sido eliminado.

La gira de León XIV continúa en Perú

Después de su paso por Uruguay y Argentina, el Papa llegó a Perú, última escala de su recorrido sudamericano. Su agenda en ese país incluye encuentros, celebraciones religiosas y distintos compromisos institucionales.

La gira tiene previsto finalizar el lunes 16 de noviembre, cuando el Pontífice emprenderá el regreso a Roma para retomar sus actividades en el Vaticano.

Mientras tanto, la eliminación del mensaje dedicado a la Argentina dejó una pregunta abierta: por qué un saludo que había generado tanta repercusión terminó desapareciendo de las redes oficiales del Papa.