La inflación fue del 2,2% en octubre y superó las expectativas del mercado

El índice registró una aceleración respecto de septiembre, cuando había sido del 1,9%. En los primeros diez meses de 2026 acumuló un incremento del 26,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,1%.

La inflación de octubre se ubicó en el 2,2%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro mostró una aceleración de tres décimas respecto de septiembre y quedó por encima de las previsiones privadas y de las expectativas del mercado.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 26,3% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

El dato mensual superó en cuatro décimas la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyectaba una inflación del 1,8% para octubre. Las estimaciones de las consultoras privadas se ubicaban entre el 1,8% y el 2,1%.

Entre los factores que impulsaron la suba se destacaron los aumentos en las tarifas de gas, vinculados con modificaciones en los subsidios del régimen de zonas frías, y el incremento de los precios de los alimentos.

El resultado también marcó un cambio respecto de la relativa estabilidad que había mostrado el índice durante los meses anteriores. Entre mayo y septiembre, la inflación mensual se había mantenido en un rango de entre el 1,7% y el 2,1%.

Las proyecciones para los próximos meses

Las estimaciones del REM para los próximos meses anticipaban variaciones mensuales de entre el 1,6% y el 1,8%. Para 2027, la mediana de las proyecciones ubicaba la inflación en el 21,9%.

Por su parte, Fundación Capital estimó que 2026 podría cerrar con una inflación cercana al 31% en la comparación de diciembre contra diciembre, un nivel similar al registrado durante 2025, cuando alcanzó el 31,5%.

Las proyecciones reflejan que la desaceleración de los precios podría continuar de manera gradual, condicionada por la inercia inflacionaria, los ajustes pendientes de precios relativos y la evolución de las expectativas económicas.